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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Адвокат: Кокорин – один из лучших нападающих мира. А мы можем сделать из него инвалида

Адвокат Татьяна Стукалова в ходе судебного заседания высоко оценила футбольные качества Александра Кокорина.

"Кокорин играет за сборную! Количество болельщиков и популярность этого вида спорта говорит о том, что он скрыться никак не может. В городах плакаты висят с его изображением! Говорить о том, что они могут скрыться, выглядят неразумно.

Количество писем с благодарностями по поводу Кокорина нельзя посчитать. Он помогал инвалидам, делал спортивные поля, помогал людям. Александр практически не видел детство. Вся его жизнь с 7 лет – это спорт, это адский труд. Хороших футболистов очень мало, у нас на свете есть порядка 5 миллиардов человек, а звезд футбола можно пересчитать по пальцам. А Кокорин – один из лучших нападающих сейчас. А мы можем выпустить инвалида! Я прошу судью и как женщину, и как мать поменять меру пресечения", - цитирует адвоката "СЭ".
Теги: Кокорин
Сегодня, 12:14
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#1  Riders1990  bunker (Сегодня, 12:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Адвокат: Кокорин – один из лучших нападающих мира на людей


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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