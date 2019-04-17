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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Кирилл Кокорин: добавить нечего. Формулировка обвинения похожа на сказку

Брат форварда "Зенита" Александра Кокорина Кирилл в Мосгорсуде прокомментировал выступление прокурора.

"Мне нечего тут добавить. Я даже переборщил сказав, что прокурор выступил 2 минуты, на самом деле 35 секунд. Вы могли его не спрашивать, а у меня уточнить, что он бы сказал. Никто не понимает в чем нас обвиняют. Формулировка их обвинения похожа на сказку", - цитирует Кокорина "СЭ".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:37
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#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:31)
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Болеет за:
ЦСКА
Просто адвокаты и нанятые свидетели внушили мальцам,что они правы и защищались от нападения водилы и Пака.Да и чего плохого они сделали ??Стулом кого-то долбанули - так это не со зла,они потом долго смеялись.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:20)
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Никто не понимает в чем нас обвиняют

Неужто эти гопники не помнят что они творили в то утро? Помнят. Но сейчас действуют по принципу - а вы докажите. О чем это говорит? Никто ни в чем не раскаялся. Ни на йоту.

И молодцы Пак и водитель, что не забрали заявы и не пошли на попятный... Таких реально наказывать надо.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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