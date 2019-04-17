Кирилл Кокорин: добавить нечего. Формулировка обвинения похожа на сказку

Россия РПЛ 2018/19
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13:38
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (1)
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (1)
13:16
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
11:14
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (5)
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (5)
10:58
Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (11)
Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (11)
09:11
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (7)
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (7)
07:13
Виктория Боня: у Роналду и Шейк был контракт на 5 лет. У его новой девочки, насколько знаю, такой же (21)
Виктория Боня: у Роналду и Шейк был контракт на 5 лет. У его новой девочки, насколько знаю, такой же (21)
02:19
У «Манчестер Юнайтед» был шанс, но Де Хеа не справился с магией Месси, дальше идёт «Барселона» (1)
У «Манчестер Юнайтед» был шанс, но Де Хеа не справился с магией Месси, дальше идёт «Барселона» (1)
00:52
Кто-нибудь остановит этот "Аякс"?! Вслед за "Реалом" "голландцы" выбили "Ювентус". Восхитительно! (2)
Кто-нибудь остановит этот "Аякс"?! Вслед за "Реалом" "голландцы" выбили "Ювентус". Восхитительно! (2)
Вчера, 23:59
Игорь Лебедев предложил возобновить продажу пива на стадионах и готов разработать законопроект (3)
Игорь Лебедев предложил возобновить продажу пива на стадионах и готов разработать законопроект (3)
Вчера, 23:55
"Аякс" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов (24)
"Аякс" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов (24)
Вчера, 23:52
"Барселона" разгромила "МЮ" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов (1)
"Барселона" разгромила "МЮ" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов (1)
Вчера, 23:42
Арбитр Брых проводит 52-ю игру в Лиге чемпионов
Арбитр Брых проводит 52-ю игру в Лиге чемпионов
Вчера, 23:10
Гари Линекер - о Месси: никто не способен на такое (1)
Гари Линекер - о Месси: никто не способен на такое (1)
Вчера, 21:17
"Барселона" назвала состав на матч с "МЮ" (1)
"Барселона" назвала состав на матч с "МЮ" (1)
Вчера, 21:09
"Ювентус" – "Аякс": Роналду и де Йонг сыграют с первых минут (2)
"Ювентус" – "Аякс": Роналду и де Йонг сыграют с первых минут (2)
Вчера, 21:02
Погба - в старте "МЮ" на матч с "Барселоной"
Погба - в старте "МЮ" на матч с "Барселоной"
Вчера, 20:51
Пола Скоулза обвинили в незаконных ставках на матчи (4)
Пола Скоулза обвинили в незаконных ставках на матчи (4)
Вчера, 20:30
Павел Мамаев: никому мы вред не собираемся причинять (6)
Павел Мамаев: никому мы вред не собираемся причинять (6)
Вчера, 20:20
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
Кирилл Кокорин: добавить нечего. Формулировка обвинения похожа на сказку
Брат форварда "Зенита" Александра Кокорина Кирилл в Мосгорсуде прокомментировал выступление прокурора.
"Мне нечего тут добавить. Я даже переборщил сказав, что прокурор выступил 2 минуты, на самом деле 35 секунд. Вы могли его не спрашивать, а у меня уточнить, что он бы сказал. Никто не понимает в чем нас обвиняют. Формулировка их обвинения похожа на сказку", - цитирует Кокорина "СЭ".
"Мне нечего тут добавить. Я даже переборщил сказав, что прокурор выступил 2 минуты, на самом деле 35 секунд. Вы могли его не спрашивать, а у меня уточнить, что он бы сказал. Никто не понимает в чем нас обвиняют. Формулировка их обвинения похожа на сказку", - цитирует Кокорина "СЭ".
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