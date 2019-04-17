Александр Самедов вернулся в общую группу "Крыльев Советов"

Россия РПЛ 2018/19
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14:27
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
14:14
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
13:38
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (2)
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (2)
13:16
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
11:14
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (8)
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (8)
10:58
Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (13)
Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (13)
09:11
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (7)
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (7)
07:13
Виктория Боня: у Роналду и Шейк был контракт на 5 лет. У его новой девочки, насколько знаю, такой же (21)
Виктория Боня: у Роналду и Шейк был контракт на 5 лет. У его новой девочки, насколько знаю, такой же (21)
02:19
У «Манчестер Юнайтед» был шанс, но Де Хеа не справился с магией Месси, дальше идёт «Барселона» (1)
У «Манчестер Юнайтед» был шанс, но Де Хеа не справился с магией Месси, дальше идёт «Барселона» (1)
00:52
Кто-нибудь остановит этот "Аякс"?! Вслед за "Реалом" "голландцы" выбили "Ювентус". Восхитительно! (2)
Кто-нибудь остановит этот "Аякс"?! Вслед за "Реалом" "голландцы" выбили "Ювентус". Восхитительно! (2)
Вчера, 23:59
Игорь Лебедев предложил возобновить продажу пива на стадионах и готов разработать законопроект (3)
Игорь Лебедев предложил возобновить продажу пива на стадионах и готов разработать законопроект (3)
Вчера, 23:55
"Аякс" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов (24)
"Аякс" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов (24)
Вчера, 23:52
"Барселона" разгромила "МЮ" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов (1)
"Барселона" разгромила "МЮ" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов (1)
Вчера, 23:42
Арбитр Брых проводит 52-ю игру в Лиге чемпионов
Арбитр Брых проводит 52-ю игру в Лиге чемпионов
Вчера, 23:10
Гари Линекер - о Месси: никто не способен на такое (1)
Гари Линекер - о Месси: никто не способен на такое (1)
Александр Самедов вернулся в общую группу "Крыльев Советов"
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов оправился от травмы и тренируется без ограничений.
Футболист не сумел доиграть до конца матч 23-го тура чемпионата России, в котором самарцы со счетом 1:0 обыграли "Рубин". В концовке первого тайма 34-летний футболист упал на газон после рывка и попросил замену.
В сезоне-2018/19 Самедов сыграл в РПЛ 15 матчей, в которых отметился 4 голевыми передачами.
ТАСС
Футболист не сумел доиграть до конца матч 23-го тура чемпионата России, в котором самарцы со счетом 1:0 обыграли "Рубин". В концовке первого тайма 34-летний футболист упал на газон после рывка и попросил замену.
В сезоне-2018/19 Самедов сыграл в РПЛ 15 матчей, в которых отметился 4 голевыми передачами.
ТАСС
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