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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Александр Самедов вернулся в общую группу "Крыльев Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов оправился от травмы и тренируется без ограничений.

Футболист не сумел доиграть до конца матч 23-го тура чемпионата России, в котором самарцы со счетом 1:0 обыграли "Рубин". В концовке первого тайма 34-летний футболист упал на газон после рывка и попросил замену.

В сезоне-2018/19 Самедов сыграл в РПЛ 15 матчей, в которых отметился 4 голевыми передачами.

ТАСС
Теги: Самедов Крылья Советов
Сегодня, 14:54
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