Александр Самедов вернулся в общую группу "Крыльев Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов оправился от травмы и тренируется без ограничений.Футболист не сумел доиграть до конца матч 23-го тура чемпионата России, в котором самарцы со счетом 1:0 обыграли "Рубин". В концовке первого тайма 34-летний футболист упал на газон после рывка и попросил замену.В сезоне-2018/19 Самедов сыграл в РПЛ 15 матчей, в которых отметился 4 голевыми передачами.