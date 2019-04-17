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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Чиновник Пак - об ударе стулом: Кокорина очень забавляла эта ситуация

Чиновник Минпромторга Денис Пак дал показания в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– В тот момент, когда А.Кокорин наносил удар (стулом), что делали остальные?

– Во-первых, могу сказать, что А.Кокорину было весело, он веселился, он смеялся. Его эта ситуация позабавила. Что несколько спортивных ребят напали на меня. И в целом вся компания находилась в приподнятом настроении.

– После избиения (водителя ведущей Первого канала у ночного клуба "Эгоист") Соловчука, конечно….

– Потом подошел мой товарищ Гайсин. Он пытался оттеснить людей. Я увидел, что господин Мамаев нанес удары, не менее одного в лицо Гайсину.

– А с чего он нанес? Агрессия была?

– Нет! Он также хотел успокоить компанию. Протасовицкий схватил за шею, и провел какой-то удушающий прием. Вот такой захват рукой за шею.

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев
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