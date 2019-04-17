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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Денис Пак рассказал, что ответил компании Кокорина и Мамаева, после чего началась драка

Чиновник Минпромторга Денис Пак дал показания в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

- С вашей стороны была агрессия?

– Ответ – нет. Никакой агрессии абсолютно не исходило. Я пытался успокоить компанию, утихомирить. Призывал вести себя спокойно.

– Нецензурные выражения в адрес компании употребляли?

– Нет.

– А когда замечания делали?

– Сказал, что ведут себя как хамло.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:24
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#10  truten74   (Сегодня, 15:50)
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online

Кафе виновато,эти придурки пришли нужно было сделать им замечание чтобы тихо себя вели и не орали,после чего охрану вызвать и выкинуть этих уродов из заведения,тогда и проблем бы не было.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#9  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:49)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bomjik
Т. е. "петух" означает "хамло"...
Ясно, будем знать!

В твоей глупой башке уже всё смешалось, мальчик. Читай меньше желтой прессы. Слово "петух" относилось к ситуации не с Паком, а с водителем Соловчуком.


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#8  Колян Безмолвный   (Сегодня, 15:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bomjik
Т. е. "петух" означает "хамло"..

Петухами их водитель якобы назвал.А Пак вроде как у..ми smile Тяжело быть порядочными футболистоми!Куда ни приди везде обзывают!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#7  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:37)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Т. е. "петух" означает "хамло"...
Ясно, будем знать!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#6  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:36)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
Цитата: Bairys
ну конечно, а что он еще скажет

надо было правду сказать, гоп компания Кокороина и Ко просто оборонялась от китайца-мастера кунг-фу

как в старом анекдоте.
В детском саду дети начали материться, начали проверять.
Спрашивают электрика местного, что он делал и говорил ли матом:
- Нет, стою я держу лестницу, напарник работает, и мне за шиворот летят горячие куски металла,
я говорю: Сергей, нехороший ты человек, ну что же ты такое делаешь, ты разве не видишь, что расплавленный метал капает на меня. И все.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#5  Kane  RA (Сегодня, 15:36)
  • +1
  •  (7)

Нет никакой разницы, что он ответил - виноват тот, кто ударил первым.
Регистрация: 16.04.2019 [жалоба]
#4  Jeff Gordon   (Сегодня, 15:34)
  • 0
  •  (4)

святой дениска. ***т и не краснеет
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 15:31)
  • -1
  •  (7)

Дал задний ход, весь белый и пушистый. Не смешите коту его хвост.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 15:30)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Bairys
ну конечно, а что он еще скажет

надо было правду сказать, гоп компания Кокороина и Ко просто оборонялась от китайца-мастера кунг-фу
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:27)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну конечно, а что он еще скажет
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
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