"Краснодар" - "Зенит": все билеты на игру проданы

На стадионе "Краснодара" ожидается аншлаг во время матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита".Как пресс-служба быков все билеты на игру проданы. Стадион вмещает 35074 зрителя.Матч "Краснодар" - "Зенит" состоится 20 апреля и начнется в 21:00 по московскому времени.