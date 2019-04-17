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Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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"Краснодар" - "Зенит": все билеты на игру проданы

На стадионе "Краснодара" ожидается аншлаг во время матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита".

Как пресс-служба быков все билеты на игру проданы. Стадион вмещает 35074 зрителя.



Матч "Краснодар" - "Зенит" состоится 20 апреля и начнется в 21:00 по московскому времени.
Теги: Краснодар Зенит
Сегодня, 15:37
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