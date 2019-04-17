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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Алан Чочиев - о суде над Кокориным: цирк продолжается. Судный день настанет для всех!

Полузащитник минского "Динамо" Алан Чочиев, друг Александра Кокорина, прокомментировал решение суда отклонить апелляцию футболиста.

"Судный день настанет для всех. Цирк продолжается", – написал Чочиев в сторис инстаграма.

Мосгорсуд сегодня отклонил апелляцию на продление срока содержания под стражей братьев Кокориных и Павла Мамаева до 25 сентября.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 15:55
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8
(1)
#8  Сандр   (Сегодня, 17:21)
  • -1
  •  (1)
online

Для тебя ущербный в первую очередь.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 17:10)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
...и тебя вылечат(с)
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Realist2000   (Сегодня, 16:37)
  • 0
  •  (2)

Придурок...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#5  Fint  Москва (Сегодня, 16:35)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Работяга
Не надо было цирк устраивать.Выпил-веди себя прилично и не приставай к незнакомым корейцам - они могут оказаться чиновниками.

А может даже и зятем flushed президента wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#4  fd65   (Сегодня, 16:22)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Еще один адвокат нашелся....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#3  ajax1012  Москва (Сегодня, 16:21)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Судный день, надеюсь что пара лет, для Кокорина и Мамаева настанут в лагере.
Там им будут НАРОДНЫЙ СУД и казнь!
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:06)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Судный день настанет для всех

Скорее бы уж. Особенно для Кокориных, Мамаева, а также всяких Чочиевых и Гулиевых...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:59)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Не надо было цирк устраивать.Выпил-веди себя прилично и не приставай к незнакомым корейцам - они могут оказаться чиновниками.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
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