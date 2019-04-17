Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле

Директор по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ Андрей Хрулев рассказал о том, как работает система, установленная компанией на домашнем стадионе тульского "Арсенала".— Усы, борода, очки не влияют на результат идентификации, потому что здесь речь идет про биометрическую систему распознавания лиц. Биометрическая модель опирается на неизменные черты лица.— Изображение лица с камеры отправляется в систему, где обрабатывается биометрическим алгоритмом. Сначала картинка переводится в массив точек, затем он преобразуется в массив чисел, которые обрабатываются математическими алгоритмами. На выходе мы получаем биометрическую модель — файл с определенной последовательностью чисел. Восстановить исходную фотографию человека из такого файла нельзя. Система просто каждый раз одинаково преобразует картинку и сравнивает полученные цифры. Мы реализовали первое в мире внедрение биометрической системы распознавания лиц на стадионе "Петровский".— Во-первых, клубы несли репутационный ущерб. Во-вторых, существовала реальная угроза безопасности. В 2013 году были массовые беспорядки на стадионах, когда болельщики устраивали драки, выбегали на поле, бросали файеры. Это грозило не только огромными штрафами и пустыми трибунами на матчах клуба, но и было опасно для других зрителей — например, с детьми. После внедрения системы клубы смогли существенно сэкономить и больше зарабатывать. Хулиганы стали понимать, что наказание неизбежно — система не запрещает, а предотвращает.Распознавание лиц работает в концепции безбарьерной среды. Есть разная биометрия — например, отпечатки пальцев. Но она требует контакта — это раздражает людей, пришедших на стадион, особенно зимой, когда требуется снять перчатку или закатать рукава. Когда мы проходим «по лицу», ничего не требуется. Камера смотрит на тебя, фиксирует, сверяет, нет ли тебя в черных списках, и ты можешь проходить на стадион. Если эта система определила кого-то из болельщиков перед стадионом, то к нему моментально может подойти сотрудник стадиона, провести разъяснительную беседу.Мы давно работаем в этой сфере и уже знаем, где лучше всего располагать камеры. У нас все адаптировано к нашим погодным условиям — система узнает человека в шарфе, шапке и прочих аксессуарах.— С бородой — однозначно, она распознаванию не помешает. Если лицо будет закрыто капюшоном и система не сможет его обнаружить, она сигнализирует сотрудникам стадиона, к болельщику подойдет стюард и попросит снять капюшон.Наша задача — сделать идентификацию максимально незаметной и комфортной для зрителей. Чтобы никто не чувствовал, что за ним следят или постоянно наблюдают. Это мера упрощенного взаимодействия. Болельщиков будут меньше досматривать и задерживать перед стадионом, пройти на матч можно будет быстрее.— Работаем с клубами РПЛ и КХЛ. Мы начинали с "Зенитом", их можно назвать первооткрывателями нашей системы. Сегодня она работает на более чем 10 стадионах и ледовых аренах, клубы уже ощутили пользу от ее внедрения.Нам хотелось бы довести до болельщиков, что распознавание лиц — это не какая-то запретительная мера, которая мешает законопослушным зрителям, а предупредительная мера для радикальных фанатов, возможность адресно обратиться к скомпрометировавшим себя болельщикам. Например, если кто-то зажег файер, а потом снова пытается прийти на матч, есть возможность обнаружить его на входе, поговорить. К человеку может подойти представитель клуба, сказать «Мы ценим, что вы наш фанат», объяснить какие потери может понести клуб и любимая команда, это может быть эффективным. Такие меры помогают наладить взаимодействие с болельщиками, обратиться к ним лично. Запрет — это, как правило, крайний случай.После 40 сыгранных на "Петровском" матчей УЕФА и российского чемпионата только за первый год эксплуатации из 210 тысяч прошедших через систему болельщиков более чем 60 хулиганам доступ на трибуны был автоматически закрыт. "Зенит" получил возможность существенно экономить на штрафах и в целом лучше знать своих посетителей, налаживать системную работу с ними.— Могу только сказать, что за первый год внедрения нашей системы клуб "Зенит" полностью окупил систему на штрафах.