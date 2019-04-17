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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Адвокат Кирилла Кокорина сделал предложение удалить с заседания чиновника Пака

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого приступил к ответам на вопросы адвокатов.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.

При этом Пак прибегает к помощи своего адвоката. Защитник Кирилла Кокорина Вячеслав Барик предложил удалить чиновника из зала заседаний, если он не может ответить на вопросы защиты.

– Вы сказали, что в отношении вас были оскорбительные фразы? Чем они оскорбили? – вопрос Паку.

– Мне кажется, что я об этом уже говорил. Были высказывания в отношении национальности. Во-вторых, это происходило в издевательском тоне.

– Вы назвали слово китаец. Это оскорбление?

– Если это сопровождается нецензурной бранью, то, наверное, да.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 16:32
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#3  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 17:35)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Barmaley
Сибирячок,
Вот сто пудов ты прав, сибирячок. На крайняк уже бы к Дню Победы вышли по амнистии. А так сами себя топят и драконят прокурора и судью.

Адвокатам нет смысла решить это дело быстро - пока дело не закрыто бабки то капают на счет
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#2  Barmaley   (Сегодня, 17:25)
  • 0
  •  (2)

Сибирячок,
Вот сто пудов ты прав, сибирячок. На крайняк уже бы к Дню Победы вышли по амнистии. А так сами себя топят и драконят прокурора и судью.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 17:12)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вообще надо было в досудебном порядке это дело решать. Признали вину, оплатили ущерб, получили срок на треть меньше и уже были бы на свободе с условкой.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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