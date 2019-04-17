Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат Кирилла Кокорина сделал предложение удалить с заседания чиновника Пака
Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого приступил к ответам на вопросы адвокатов.
Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.
При этом Пак прибегает к помощи своего адвоката. Защитник Кирилла Кокорина Вячеслав Барик предложил удалить чиновника из зала заседаний, если он не может ответить на вопросы защиты.
– Вы сказали, что в отношении вас были оскорбительные фразы? Чем они оскорбили? – вопрос Паку.
– Мне кажется, что я об этом уже говорил. Были высказывания в отношении национальности. Во-вторых, это происходило в издевательском тоне.
– Вы назвали слово китаец. Это оскорбление?
– Если это сопровождается нецензурной бранью, то, наверное, да.
"Спорт-Экспресс"
Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.
При этом Пак прибегает к помощи своего адвоката. Защитник Кирилла Кокорина Вячеслав Барик предложил удалить чиновника из зала заседаний, если он не может ответить на вопросы защиты.
– Вы сказали, что в отношении вас были оскорбительные фразы? Чем они оскорбили? – вопрос Паку.
– Мне кажется, что я об этом уже говорил. Были высказывания в отношении национальности. Во-вторых, это происходило в издевательском тоне.
– Вы назвали слово китаец. Это оскорбление?
– Если это сопровождается нецензурной бранью, то, наверное, да.
"Спорт-Экспресс"
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