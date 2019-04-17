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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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"Зенит" наказан на 350 тысяч рублей и закрытием трибуны за поведение болельщиков

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что "Зенит" был оштрафован по итогам матча 23-го тура чемпионата России против "Анжи" (5:0).

"Болельщики "Зенит" на 16-й минуте скандировали нецензурные оскорбительные выражения в адрес гостей. Помимо того, что были нецензурные кричалки, была еще одна кричалка дискриминационного оскорбительного характера. Это второй раз в сезоне, поэтому за скандирование оскорблений и за дискриминационные оскорбления по поводу происхождения "Зенит" наказан штрафом в 350 тысяч рублей и закрытием трибуны D на один матч условно до конца сезона. В случае повторения нарушения в этом сезоне будут применены более строгие санкции", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Зенит Григорьянц
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:34)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну сколько уродов среди этих "фанатов", боже ж мой... как соберутся толпой - ну хулиганская шобла.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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