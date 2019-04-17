Сергей Гайсин: Кирилл Кокорин сказал Паку, что ему повезло, что не убили

Россия РПЛ 2018/19
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17:21
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом"
16:02
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
14:27
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
14:14
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
13:38
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (3)
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (3)
13:16
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
Прогулка для «Ливерпуля» и супер-битва Гвардиолы и Почеттино: превью ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
11:14
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (9)
Адвокат Кокорина: если все так и продолжится, Александру придется менять колено на искусственное (9)
10:58
Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (16)
Голкипера "Кристал Пэлас" не накажут за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер (16)
09:11
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (9)
Владимир Пономарев: хорошим результатом для ЦСКА в матче с "Локомотивом" будет ничья - некому у нас забивать (9)
07:13
Виктория Боня: у Роналду и Шейк был контракт на 5 лет. У его новой девочки, насколько знаю, такой же (21)
Виктория Боня: у Роналду и Шейк был контракт на 5 лет. У его новой девочки, насколько знаю, такой же (21)
Сергей Гайсин: Кирилл Кокорин сказал Паку, что ему повезло, что не убили
Генеральный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин дал показания в суде по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
"Потом ситуация начала успокаиваться. Дискуссия с их стороны продолжалась, Пак уже молчал. С их стороны финальной фразой было, по моему, со стороны Кирилла Кокорина: китаец, уезжай, скажи спасибо, что тебе ещё повезло. Эту фразу точно сказали не Александр и Павел. Точно не Протасовицкий. Либо Кирилл, либо свидетель. "Скажи спасибо, что тебе повезло" было сказано в контексте того, что мол, скажи спасибо, что тебя не убили", - цитирует Гайсина "Чемпионат.сом".
"Потом ситуация начала успокаиваться. Дискуссия с их стороны продолжалась, Пак уже молчал. С их стороны финальной фразой было, по моему, со стороны Кирилла Кокорина: китаец, уезжай, скажи спасибо, что тебе ещё повезло. Эту фразу точно сказали не Александр и Павел. Точно не Протасовицкий. Либо Кирилл, либо свидетель. "Скажи спасибо, что тебе повезло" было сказано в контексте того, что мол, скажи спасибо, что тебя не убили", - цитирует Гайсина "Чемпионат.сом".
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