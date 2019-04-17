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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Сергей Гайсин: Кирилл Кокорин сказал Паку, что ему повезло, что не убили

Генеральный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин дал показания в суде по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Потом ситуация начала успокаиваться. Дискуссия с их стороны продолжалась, Пак уже молчал. С их стороны финальной фразой было, по моему, со стороны Кирилла Кокорина: китаец, уезжай, скажи спасибо, что тебе ещё повезло. Эту фразу точно сказали не Александр и Павел. Точно не Протасовицкий. Либо Кирилл, либо свидетель. "Скажи спасибо, что тебе повезло" было сказано в контексте того, что мол, скажи спасибо, что тебя не убили", - цитирует Гайсина "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:19
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#1  Aseev Valeri  - (Сегодня, 18:31)
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Болеет за:
«Амкар»
Дело не стоит выеденного яйца.Обычная хулиганка.
Походу Паки скоро будут управлять Россией.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
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