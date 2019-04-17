Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Сергей Гайсин: Кокорин ударил Пака по лицу, после этого по лицу от Мамаева получил я

Генеральный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин дал показания в суде по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Пока я спрашивал, вызывали полицию или нет, Пака ударили по лицу. Это сделал Александр Кокорин. После этого удар по лицу получил уже я — его нанёс Павел Мамаев. Скорее всего, он сделал это полураскрытой ладонью. Далее Протасовицкий схватил меня за шею и произвёл удушающее воздействие", - цитирует Гайсина "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  Савелий  Россия (Сегодня, 19:06)
  • 0
  •  (0)
online

Надоело уже читать в ветке новостей про клоунов.... Клоуны тут все - нападавшие, пострадавшие, защищающие, расследующие, прокурорские, судейские.... Из драки такое раздуть...- пипец подкрался незаметно....
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#2  Aseev Valeri  - (Сегодня, 19:02)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Амкар»
Какая то лажа.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#1  Jeff Gordon   (Сегодня, 18:53)
  • +1
  •  (1)

или всем показали другое видео.
или пак с гайсиным пиздят.
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама