Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта
|32
|32
|18
|Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|...
|20
|Уэска
|32
|25
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Александр Мостовой: еще находятся люди, которые говорят, что Месси хуже Роналду?
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от прошедших матчей Лиги чемпионов.
"Думаю, спроси вы 10 человек, из них 9 ответили бы, что пройдет "Ювентус". Но, как уже много раз говорилось, сложность прогноза и заключается в том, что мы не можем находиться внутри команды и до конца понимать, что может произойти. Вот вчера мы уже в первые полчаса увидели, как некоторые игроки были выключены из игры: тот же Дибала, к примеру. У "Аякса" тоже поначалу игра вроде как не складывалась, но мы увидели отскок, дальше гол, и команда раскрылась. Во втором тайме "Аяксу" по сути терять было нечего, и они побежали.
"Ювентус" был ошарашен такой ситуацией, там один Роналду бегал и кричал на всех в свои 34 года, был самым активным. Остальные же бегали с потухшими глазами. Вот все же говорили, как можно было из Мадрида уйти, когда человек выиграл все, что есть там. Уйти в "Ювентус", у которых в итальянском чемпионате гарантированное золото. Остальную ответственность по победе в Лиге чемпионов они возложили на плечи Роналду, но он же не робот. Он и так вышел после травмы и забил голы. Может, в следующем сезоне теперь попытаются.
Стоит отметить также отсутствие Кьеллини в матче. Проблем в обороне без него не удалось избежать. Дедушка Кьеллини дал бы фору многим молодым, уверен. Здесь можно только поздравить команду "Аякса", болельщиков после этой игры у них прибавится.
По поводу выступления Месси я говорил на протяжении 15 лет и сейчас могу снова сказать. Потому что иногда (подчеркиваю — иногда) находятся люди, которые говорят, что Месси хуже Роналду, что он за сборную ничего не выигрывал. Вы понимаете, какой бред людям в голову приходит? На футбольном уровне Месси выиграл уже столько, сколько многим и во сне не удастся выиграть. Человек просто прилетел к нам с другой планеты, и мы должны быть счастливы, что можем наблюдать за ним.
В целом, ожидания от матча у меня оправдались. Единственное, "Манчестер" в начале матча нашел в себе мотивацию (видно, взяв ее из своего предыдущего матча с ПСЖ) побеждать и что-то пытаться создать. Им не удалось забить, и я уже понимал, что дальше "Барселона" их спокойно укатает, и Лео Месси все решит. После 2:0, в принципе, уже все было ясно, и можно было дальше не смотреть.
По поводу сегодняшних матчей: уверен, многие будут смотреть матч "Манчестер Сити" — "Тоттенхем". 1:0 в первом матче — это все такое преимущество, где, с одной стороны, можно отыграть, а с другой, "Тоттенхем" могут собраться и закрыться. "Сити", однозначно, будет нелегко. Им просто надо выйти и забить первыми, что они всегда и делают в своих матчах. Если Гвардиола выберет правильный состав среди такого большого выбора футболистов, то они выиграют. Мой прогноз — 2:0, 3:1 в пользу хозяев. Честно говоря, хочется, чтобы они прошли дальше", - цитирует Мостового Sport24.
"Думаю, спроси вы 10 человек, из них 9 ответили бы, что пройдет "Ювентус". Но, как уже много раз говорилось, сложность прогноза и заключается в том, что мы не можем находиться внутри команды и до конца понимать, что может произойти. Вот вчера мы уже в первые полчаса увидели, как некоторые игроки были выключены из игры: тот же Дибала, к примеру. У "Аякса" тоже поначалу игра вроде как не складывалась, но мы увидели отскок, дальше гол, и команда раскрылась. Во втором тайме "Аяксу" по сути терять было нечего, и они побежали.
"Ювентус" был ошарашен такой ситуацией, там один Роналду бегал и кричал на всех в свои 34 года, был самым активным. Остальные же бегали с потухшими глазами. Вот все же говорили, как можно было из Мадрида уйти, когда человек выиграл все, что есть там. Уйти в "Ювентус", у которых в итальянском чемпионате гарантированное золото. Остальную ответственность по победе в Лиге чемпионов они возложили на плечи Роналду, но он же не робот. Он и так вышел после травмы и забил голы. Может, в следующем сезоне теперь попытаются.
Стоит отметить также отсутствие Кьеллини в матче. Проблем в обороне без него не удалось избежать. Дедушка Кьеллини дал бы фору многим молодым, уверен. Здесь можно только поздравить команду "Аякса", болельщиков после этой игры у них прибавится.
По поводу выступления Месси я говорил на протяжении 15 лет и сейчас могу снова сказать. Потому что иногда (подчеркиваю — иногда) находятся люди, которые говорят, что Месси хуже Роналду, что он за сборную ничего не выигрывал. Вы понимаете, какой бред людям в голову приходит? На футбольном уровне Месси выиграл уже столько, сколько многим и во сне не удастся выиграть. Человек просто прилетел к нам с другой планеты, и мы должны быть счастливы, что можем наблюдать за ним.
В целом, ожидания от матча у меня оправдались. Единственное, "Манчестер" в начале матча нашел в себе мотивацию (видно, взяв ее из своего предыдущего матча с ПСЖ) побеждать и что-то пытаться создать. Им не удалось забить, и я уже понимал, что дальше "Барселона" их спокойно укатает, и Лео Месси все решит. После 2:0, в принципе, уже все было ясно, и можно было дальше не смотреть.
По поводу сегодняшних матчей: уверен, многие будут смотреть матч "Манчестер Сити" — "Тоттенхем". 1:0 в первом матче — это все такое преимущество, где, с одной стороны, можно отыграть, а с другой, "Тоттенхем" могут собраться и закрыться. "Сити", однозначно, будет нелегко. Им просто надо выйти и забить первыми, что они всегда и делают в своих матчах. Если Гвардиола выберет правильный состав среди такого большого выбора футболистов, то они выиграют. Мой прогноз — 2:0, 3:1 в пользу хозяев. Честно говоря, хочется, чтобы они прошли дальше", - цитирует Мостового Sport24.
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