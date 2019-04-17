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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными

Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева подвел итоги судебного заседания по делу об избиении гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

"Оба потерпевших подтвердили линию защиты о том, что предварительного сговора не было и каждый фигурант действовал самостоятельно. Основные моменты касаются правильности деятельности каждого фигуранта. То, что были установлены те или иные разночтения — надеюсь, что суд даст правильную оценку этим противоречиям. Видеозапись также свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными — до этого он никаких действий по отношению к Гайсину не предпринимал. А запись демонстрирует некоторые агрессивные действия Гайсина в сторону моего подзащитного. Это была обоюдная стычка между двумя мужчинами. Признака умышленных действий группы лиц здесь нет, такая позиция — это фантазия следствия. Было опрошено много свидетелей, а также потерпевшие, и все говорят, что никто ничего ни с кем не согласовывал. Такая позиция не находит своего подтверждения.

Разногласия у потерпевшего по поводу извинений? Я не знаю, почему у Гайсина такая позиция по поводу извинений Мамаева.

Что касается глаза Мамаева, надеюсь, санчасть окажет Павлу помощь в лечении конъюнктивита, и в ближайшее время он должен поправиться.

Конъюнктивит связан с неоднократными перевозками и перемещениями из СИЗО и обратно в СИЗО, все-таки, грязная зона, возможно, занес инфекцию. Надеюсь, к следующей неделе поправится", - цитирует Бушманова Sport24.
Теги: Мамаев
Сегодня, 20:33
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#1  liasport433   (Сегодня, 20:35)
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Болеет за:
ЦСКА
ой пля, бедный конюктевит, у меня в армии раза три был... лечится просто, ватку в чай и прикладываешь и промываешь, через два дня все проходит!!! бедный как ему тяжело!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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