Адвокат Мамаева: может быть, потерпевшие сами себе нанесли побои? Откуда мы знаем?

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал итоги заседания Пресненского суда Москвы по инциденту, который произошел 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания".– Что один, что другой – потерпевшие, они подтвердили позицию защиты, что никакого предварительного сговора не было. Каждый из фигурантов действовал сугубо самостоятельно. То, что были выявлены те или иные разночтения в показаниях Пака во время суда, то мы попросили огласить его показания, которые он давал во время следственных мероприятий.Видеозапись подтверждает, что действия Мамаева не были беспричинными. Оно исходило из личных отношений с Гайсиным. То, как он схватил Мамаева за одежду, стал толкать. Хотя Павел до этого никаких противоправных действий не совершал. Чем была обусловлена такая реакция? Наверное, Гайсин неправильно оценил обстановку, поскольку он пришел позже и признаки агрессивного воздействия на моего подзащитного кадры видеозаписи показывают.– Не знаю, почему у него такая позиция. Действительно извинения имели место быть в ходе очной ставки. Сегодня Павел это подтвердил. "Побои" могут быть вменены, если они нанесены из-за хулиганских побуждений. Это было происшествие между двумя лицами, которое не повлекло никаких увечий и вреда здоровью. Может быть, вообще они сами себе нанесли побои. Это еще надо выяснять.– Думаю, что в СИЗО ему помощь окажут. У него возник конъюнктивит. Видимо это связано с неоднократными перевозками. Наверное, поэтому он занес инфекцию.– Это фантазия следствия. Искусственно созданное следственное обвинение, ничем не обоснованное. Уже было допрошено более десяти свидетелей – все потерпевшие, и никто не указывает, что был какой-то сговор.– Как уже было сказано не раз, оно ничем не обоснованно. Вы могли видеть сколько времени защита выступала с доводами, а сколько прокурор. Изначально судей просили учесть позицию, потому что принимать решения в отношении фигурантов дела легче, когда они на свободе.– Им можно воспользоваться какими-то заметками.