Адвокат Мамаева: может быть, потерпевшие сами себе нанесли побои? Откуда мы знаем?

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:54
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда
Вчера, 23:57
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (15)
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (15)
Вчера, 23:09
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
Вчера, 22:52
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Вчера, 22:37
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (20)
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (20)
Вчера, 22:26
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Вчера, 22:10
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (1)
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (1)
Вчера, 21:41
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (10)
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (10)
Вчера, 21:35
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Вчера, 21:10
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (2)
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (2)
Вчера, 20:50
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (28)
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (28)
Вчера, 20:33
Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными (1)
Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными (1)
Вчера, 20:13
Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз (5)
Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз (5)
Вчера, 19:34
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (5)
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (5)
Вчера, 19:04
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал" (1)
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал" (1)
Вчера, 18:50
Сергей Гайсин: Кокорин ударил Пака по лицу, после этого по лицу от Мамаева получил я (6)
Сергей Гайсин: Кокорин ударил Пака по лицу, после этого по лицу от Мамаева получил я (6)
Вчера, 18:47
Денис Пак отказался отвечать на извинения Кокорина (1)
Денис Пак отказался отвечать на извинения Кокорина (1)
Вчера, 17:37
Матео Ковачич может стать игроком "Зенита" (14)
Матео Ковачич может стать игроком "Зенита" (14)
Вчера, 17:21
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом" (1)
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом" (1)
Вчера, 16:38
Яго Аспас продлил контракт с "Сельтой"
Яго Аспас продлил контракт с "Сельтой"
Вчера, 16:21
Роман Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет "МС", мне кажется, матч закончится со счетом 0:0 (3)
Роман Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет "МС", мне кажется, матч закончится со счетом 0:0 (3)
Вчера, 16:02
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
Вчера, 15:55
Алан Чочиев - о суде над Кокориным: цирк продолжается. Судный день настанет для всех! (11)
Алан Чочиев - о суде над Кокориным: цирк продолжается. Судный день настанет для всех! (11)
Вчера, 15:37
"Краснодар" - "Зенит": все билеты на игру проданы (2)
"Краснодар" - "Зенит": все билеты на игру проданы (2)
Вчера, 15:24
Денис Пак рассказал, что ответил компании Кокорина и Мамаева, после чего началась драка (29)
Денис Пак рассказал, что ответил компании Кокорина и Мамаева, после чего началась драка (29)
Вчера, 15:22
Пак: во время избиения меня оскорбляли по расовому признаку и угрожали лишением жизни (13)
Пак: во время избиения меня оскорбляли по расовому признаку и угрожали лишением жизни (13)
Вчера, 14:44
Ян Облак продлил контракт с "Атлетико"
Ян Облак продлил контракт с "Атлетико"
Вчера, 14:27
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
Вчера, 14:14
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
Вчера, 13:38
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (6)
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (6)
Адвокат Мамаева: может быть, потерпевшие сами себе нанесли побои? Откуда мы знаем?
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал итоги заседания Пресненского суда Москвы по инциденту, который произошел 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания".
– Что один, что другой – потерпевшие, они подтвердили позицию защиты, что никакого предварительного сговора не было. Каждый из фигурантов действовал сугубо самостоятельно. То, что были выявлены те или иные разночтения в показаниях Пака во время суда, то мы попросили огласить его показания, которые он давал во время следственных мероприятий.
Видеозапись подтверждает, что действия Мамаева не были беспричинными. Оно исходило из личных отношений с Гайсиным. То, как он схватил Мамаева за одежду, стал толкать. Хотя Павел до этого никаких противоправных действий не совершал. Чем была обусловлена такая реакция? Наверное, Гайсин неправильно оценил обстановку, поскольку он пришел позже и признаки агрессивного воздействия на моего подзащитного кадры видеозаписи показывают.
– Почему Пак не может сказать, принял ли извинения или нет?
– Не знаю, почему у него такая позиция. Действительно извинения имели место быть в ходе очной ставки. Сегодня Павел это подтвердил. "Побои" могут быть вменены, если они нанесены из-за хулиганских побуждений. Это было происшествие между двумя лицами, которое не повлекло никаких увечий и вреда здоровью. Может быть, вообще они сами себе нанесли побои. Это еще надо выяснять.
– Решился вопрос по поводу лечения глаза Мамаева?
– Думаю, что в СИЗО ему помощь окажут. У него возник конъюнктивит. Видимо это связано с неоднократными перевозками. Наверное, поэтому он занес инфекцию.
– Откуда возникла версия предварительного сговора?
– Это фантазия следствия. Искусственно созданное следственное обвинение, ничем не обоснованное. Уже было допрошено более десяти свидетелей – все потерпевшие, и никто не указывает, что был какой-то сговор.
– Что скажете по поводу отклонения вашей апелляции по мере пресечения подсудимым?
– Как уже было сказано не раз, оно ничем не обоснованно. Вы могли видеть сколько времени защита выступала с доводами, а сколько прокурор. Изначально судей просили учесть позицию, потому что принимать решения в отношении фигурантов дела легче, когда они на свободе.
– Пак выступал с листка. Так можно было?
– Им можно воспользоваться какими-то заметками.
"СЭ"
– Что один, что другой – потерпевшие, они подтвердили позицию защиты, что никакого предварительного сговора не было. Каждый из фигурантов действовал сугубо самостоятельно. То, что были выявлены те или иные разночтения в показаниях Пака во время суда, то мы попросили огласить его показания, которые он давал во время следственных мероприятий.
Видеозапись подтверждает, что действия Мамаева не были беспричинными. Оно исходило из личных отношений с Гайсиным. То, как он схватил Мамаева за одежду, стал толкать. Хотя Павел до этого никаких противоправных действий не совершал. Чем была обусловлена такая реакция? Наверное, Гайсин неправильно оценил обстановку, поскольку он пришел позже и признаки агрессивного воздействия на моего подзащитного кадры видеозаписи показывают.
– Почему Пак не может сказать, принял ли извинения или нет?
– Не знаю, почему у него такая позиция. Действительно извинения имели место быть в ходе очной ставки. Сегодня Павел это подтвердил. "Побои" могут быть вменены, если они нанесены из-за хулиганских побуждений. Это было происшествие между двумя лицами, которое не повлекло никаких увечий и вреда здоровью. Может быть, вообще они сами себе нанесли побои. Это еще надо выяснять.
– Решился вопрос по поводу лечения глаза Мамаева?
– Думаю, что в СИЗО ему помощь окажут. У него возник конъюнктивит. Видимо это связано с неоднократными перевозками. Наверное, поэтому он занес инфекцию.
– Откуда возникла версия предварительного сговора?
– Это фантазия следствия. Искусственно созданное следственное обвинение, ничем не обоснованное. Уже было допрошено более десяти свидетелей – все потерпевшие, и никто не указывает, что был какой-то сговор.
– Что скажете по поводу отклонения вашей апелляции по мере пресечения подсудимым?
– Как уже было сказано не раз, оно ничем не обоснованно. Вы могли видеть сколько времени защита выступала с доводами, а сколько прокурор. Изначально судей просили учесть позицию, потому что принимать решения в отношении фигурантов дела легче, когда они на свободе.
– Пак выступал с листка. Так можно было?
– Им можно воспользоваться какими-то заметками.
"СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.