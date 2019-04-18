Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Адвокат Мамаева: надеюсь, санчасть окажет Павлу помощь в лечении конъюнктивита

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделился мнением о ходе заседания по делу его клиента и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Потерпевшие, что один, что другой, подтвердили линию защиты, что предварительного сговора не было, каждый фигурант действовал самостоятельно. Основные моменты касаются правильности деятельности каждого фигуранта. То, что те или иные разночтения были установлены, надеюсь, суд даст правильную оценку этим противоречиям. Видеозапись также свидетельствует о том, что действия Мамаева того же были не беспричинными — до этого он никаких действий в сторону Гайсина не предпринимал. А запись демонстрирует некоторые агрессивные действия Гайсина в сторону моего подзащитного. Это была обоюдная стычка между двумя мужчинами. Признака умышленных действий группы лиц здесь нет. Это фантазия следствия.

Было опрошено много свидетелей. Потерпевшие и все говорят, что никто ничего ни с кем не согласовывал. Это не находит подтверждения. Не знаю, почему у потерпевшего такая позиция по поводу извинений Мамаева. Надеюсь, санчасть окажет Павлу помощь в лечении конъюнктивита. В ближайшее время должен поправиться", - цитирует Бушманова "Чемпионат".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 04:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама