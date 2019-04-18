Российская женщина-арбитр рассказала, как ей угрожали расправой

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова, которая входит в десятку лучших женщин-рефери ФИФА, рассказала об угрозах и кричалках в адрес судей."Была игра у меня, сборные Голландии и Ирландии сыграли 0:0. Хорошо, они вышли на чемпионат мира. Но был сложный матч, не поставила я там 11-метровый удар. И мне в "Фейсбуке" посыпались сообщения (как раз я потом заблокировала) типа „Только попробуй приехать к нам в Амстердам, мы тебя убьем и так далее“.Что кричат обычно девушкам-арбитрам? Ну вот самое последнее – у судьи есть муж, а быть может, два. На самом деле, болельщики кричат, но так как у нас есть коммуникации, я иногда не то что не слышу, мне всё равно. Правда. Потому что я занята, я сконцентрирована, мне нужна информация от ассистентов. Если им так нравится – пусть кричат. Главное – маму и папу не трогать, потому что это реально обидно", - сказала Пустовойтова на YouTube-канале "КраСава".