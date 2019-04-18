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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Российская женщина-арбитр рассказала, как ей угрожали расправой

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова, которая входит в десятку лучших женщин-рефери ФИФА, рассказала об угрозах и кричалках в адрес судей.

"Была игра у меня, сборные Голландии и Ирландии сыграли 0:0. Хорошо, они вышли на чемпионат мира. Но был сложный матч, не поставила я там 11-метровый удар. И мне в "Фейсбуке" посыпались сообщения (как раз я потом заблокировала) типа „Только попробуй приехать к нам в Амстердам, мы тебя убьем и так далее“.

Что кричат обычно девушкам-арбитрам? Ну вот самое последнее – у судьи есть муж, а быть может, два. На самом деле, болельщики кричат, но так как у нас есть коммуникации, я иногда не то что не слышу, мне всё равно. Правда. Потому что я занята, я сконцентрирована, мне нужна информация от ассистентов. Если им так нравится – пусть кричат. Главное – маму и папу не трогать, потому что это реально обидно", - сказала Пустовойтова на YouTube-канале "КраСава".

"Чемпионат.сом"
Теги: Пустовойтова
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