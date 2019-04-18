Президент "Арсенала": система распознавания лиц доказала свою эффективность

Россия РПЛ 2018/19
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08:23
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
08:10
Фернандиньо: ##### VAR! (2)
Фернандиньо: ##### VAR! (2)
07:04
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (4)
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (4)
05:30
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
01:18
Определились все пары полуфинала (1)
Определились все пары полуфинала (1)
00:54
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (3)
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (3)
Вчера, 23:57
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (17)
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (17)
Вчера, 23:09
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
Вчера, 22:52
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Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Вчера, 22:37
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (29)
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (29)
Вчера, 22:26
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Вчера, 22:10
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (2)
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (2)
Вчера, 21:41
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (10)
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (10)
Вчера, 21:35
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Вчера, 21:10
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (5)
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (5)
Вчера, 20:50
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (30)
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (30)
Вчера, 20:33
Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными (1)
Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными (1)
Вчера, 20:13
Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз (5)
Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз (5)
Вчера, 19:34
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (6)
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (6)
Вчера, 19:04
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал" (1)
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал" (1)
Вчера, 18:50
Сергей Гайсин: Кокорин ударил Пака по лицу, после этого по лицу от Мамаева получил я (5)
Сергей Гайсин: Кокорин ударил Пака по лицу, после этого по лицу от Мамаева получил я (5)
Вчера, 18:47
Денис Пак отказался отвечать на извинения Кокорина (1)
Денис Пак отказался отвечать на извинения Кокорина (1)
Вчера, 17:37
Матео Ковачич может стать игроком "Зенита" (14)
Матео Ковачич может стать игроком "Зенита" (14)
Вчера, 17:21
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Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом" (1)
Президент "Арсенала": система распознавания лиц доказала свою эффективность
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев выразил мнение о результатах внедрения биометрической системы распознавания лиц, которая была установленная на домашнем стадионе тульской команды.
На матче 23-го тура российской Премьер-лиги с "Уралом" система помогла "Арсеналу" не пустить на игру фаната, у которого пятилетний запрет на посещение матчей "канониров".
"Одним из главных наших приоритетов является комфорт для болельщиков на стадионе. Каждую домашнюю игру мы стараемся превратить в настоящий праздник. Причем это касается и того, что происходит до игры, а также после нее. Понятно, что вопросам безопасности уделяем самое пристальное внимание. Поэтому не сомневались в необходимости установки биометрической системы распознавания лиц. Как видите, она доказала свою эффективность", - цитирует Аджоева Sport24.
На матче 23-го тура российской Премьер-лиги с "Уралом" система помогла "Арсеналу" не пустить на игру фаната, у которого пятилетний запрет на посещение матчей "канониров".
"Одним из главных наших приоритетов является комфорт для болельщиков на стадионе. Каждую домашнюю игру мы стараемся превратить в настоящий праздник. Причем это касается и того, что происходит до игры, а также после нее. Понятно, что вопросам безопасности уделяем самое пристальное внимание. Поэтому не сомневались в необходимости установки биометрической системы распознавания лиц. Как видите, она доказала свою эффективность", - цитирует Аджоева Sport24.
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