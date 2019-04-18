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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Президент "Арсенала": система распознавания лиц доказала свою эффективность

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев выразил мнение о результатах внедрения биометрической системы распознавания лиц, которая была установленная на домашнем стадионе тульской команды.

На матче 23-го тура российской Премьер-лиги с "Уралом" система помогла "Арсеналу" не пустить на игру фаната, у которого пятилетний запрет на посещение матчей "канониров".

"Одним из главных наших приоритетов является комфорт для болельщиков на стадионе. Каждую домашнюю игру мы стараемся превратить в настоящий праздник. Причем это касается и того, что происходит до игры, а также после нее. Понятно, что вопросам безопасности уделяем самое пристальное внимание. Поэтому не сомневались в необходимости установки биометрической системы распознавания лиц. Как видите, она доказала свою эффективность", - цитирует Аджоева Sport24.
Теги: Арсенал Тула Аджоев
Сегодня, 08:52
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