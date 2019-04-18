Сергей Паршивлюк: особой эйфории по поводу побед над "Спартаком" нет

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк после победы над "Спартаком" (2:1) в 23-м туре чемпионата России.– У нас по этому поводу особой эйфории нет. Все-таки за каждую победу дают три очка. Да, дважды обыграли сильного соперника, но надо двигаться дальше.– В первом круге лично у меня было больше эмоций перед игрой. Стадион "Спартака", болельщики, которые тепло встретили – все внутри кипело. Сейчас тоже были эмоции, но в тот раз ярче.