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Краснодар
ЦСКА
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Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Сергей Паршивлюк: особой эйфории по поводу побед над "Спартаком" нет

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк после победы над "Спартаком" (2:1) в 23-м туре чемпионата России.

– "Ростов" дважды за сезон обыграл "Спартак". Впечатляет.

– У нас по этому поводу особой эйфории нет. Все-таки за каждую победу дают три очка. Да, дважды обыграли сильного соперника, но надо двигаться дальше.

– Эти два матча как-то можно сравнить?

– В первом круге лично у меня было больше эмоций перед игрой. Стадион "Спартака", болельщики, которые тепло встретили – все внутри кипело. Сейчас тоже были эмоции, но в тот раз ярче.

"СЭ"
Теги: Паршивлюк Ростов Спартак
Сегодня, 10:24
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#1  Zoldaten   (Сегодня, 10:35)
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Болеет за:
ЦСКА
Над шпартальке 07 и без тебя есть кому посмеяться satisfied
Регистрация: 13.04.2019 [жалоба]
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