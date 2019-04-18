Сергей Паршивлюк: в нашей игре легче что-то предсказать, чем в "Игре престолов"

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:17
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (1)
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (1)
08:23
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
08:10
Фернандиньо: ##### VAR! (4)
Фернандиньо: ##### VAR! (4)
07:04
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (6)
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (6)
05:30
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
01:18
Определились все пары полуфинала (3)
Определились все пары полуфинала (3)
00:54
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (4)
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (4)
Вчера, 23:57
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (18)
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (18)
Вчера, 23:09
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
Вчера, 22:52
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Вчера, 22:37
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (29)
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (29)
Вчера, 22:26
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Вчера, 22:10
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (2)
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (2)
Вчера, 21:41
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (11)
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (11)
Вчера, 21:35
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Вчера, 21:10
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (5)
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (5)
Вчера, 20:50
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (31)
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (31)
Вчера, 20:33
Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными (1)
Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными (1)
Вчера, 20:13
Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз (5)
Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз (5)
Вчера, 19:34
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (6)
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (6)
Вчера, 19:04
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал" (1)
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал" (1)
Сергей Паршивлюк: в нашей игре легче что-то предсказать, чем в "Игре престолов"
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк сказал, что ему нравится сериал "Игра престолов",
– На следующий день после победы над "Спартаком" вы посмотрели новую серию "Игры престолов".
– Мне нравится этот сериал. И понравилась идея нашей пресс-службы сделать матч в этом стиле. Получилось очень прикольно. Железный трон, диктор, рыцари, Игорь Гамула в костюме – думаю, всем понравилась такая атмосфера. До этого с GTA тоже круто было. Из-за таких перфомансов к команде больше внимания.
– Есть любимый персонаж из сериала?
– Нет. Просто наслаждаюсь происходящим на экране, жду новых серий.
– Участь ходоков из сериала будет такой же, как у красно-белых ходоков?
– Если в нашей игре можно было что-то спрогнозировать, то в "Игре престолов" ничего предсказать нельзя!
"СЭ"
– На следующий день после победы над "Спартаком" вы посмотрели новую серию "Игры престолов".
– Мне нравится этот сериал. И понравилась идея нашей пресс-службы сделать матч в этом стиле. Получилось очень прикольно. Железный трон, диктор, рыцари, Игорь Гамула в костюме – думаю, всем понравилась такая атмосфера. До этого с GTA тоже круто было. Из-за таких перфомансов к команде больше внимания.
– Есть любимый персонаж из сериала?
– Нет. Просто наслаждаюсь происходящим на экране, жду новых серий.
– Участь ходоков из сериала будет такой же, как у красно-белых ходоков?
– Если в нашей игре можно было что-то спрогнозировать, то в "Игре престолов" ничего предсказать нельзя!
"СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.