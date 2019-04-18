Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Сергей Паршивлюк: в нашей игре легче что-то предсказать, чем в "Игре престолов"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк сказал, что ему нравится сериал "Игра престолов",

– На следующий день после победы над "Спартаком" вы посмотрели новую серию "Игры престолов".

– Мне нравится этот сериал. И понравилась идея нашей пресс-службы сделать матч в этом стиле. Получилось очень прикольно. Железный трон, диктор, рыцари, Игорь Гамула в костюме – думаю, всем понравилась такая атмосфера. До этого с GTA тоже круто было. Из-за таких перфомансов к команде больше внимания.

– Есть любимый персонаж из сериала?

– Нет. Просто наслаждаюсь происходящим на экране, жду новых серий.

– Участь ходоков из сериала будет такой же, как у красно-белых ходоков?

– Если в нашей игре можно было что-то спрогнозировать, то в "Игре престолов" ничего предсказать нельзя!

"СЭ"
Теги: Паршивлюк Ростов
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