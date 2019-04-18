Сергей Паршивлюк: в нашей игре легче что-то предсказать, чем в "Игре престолов"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк сказал, что ему нравится сериал "Игра престолов",– Мне нравится этот сериал. И понравилась идея нашей пресс-службы сделать матч в этом стиле. Получилось очень прикольно. Железный трон, диктор, рыцари, Игорь Гамула в костюме – думаю, всем понравилась такая атмосфера. До этого с GTA тоже круто было. Из-за таких перфомансов к команде больше внимания.– Нет. Просто наслаждаюсь происходящим на экране, жду новых серий.– Если в нашей игре можно было что-то спрогнозировать, то в "Игре престолов" ничего предсказать нельзя!