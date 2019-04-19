Россия РПЛ 2018/19
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Руслан Пименов: надеюсь, что в матче "Краснодар" - "Зенит" игра будет похожа на ту, что видели во встрече "Сити" - "Тоттенхэм"
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Руслан Пименов: надеюсь, что в матче "Краснодар" - "Зенит" игра будет похожа на ту, что видели во встрече "Сити" - "Тоттенхэм"
Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, чего ждет от центральных матчей 24 тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит», а также поделился впечатлениями от четвертьфинального поединка Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм».
- Какой представляется игра между «Краснодаром» и «Зенитом»?
- Надеюсь, что это будет игра на встречных курсах - подобие игры «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Потому что «Зенит» не умеет терпеливо играть в обороне, как делают другие команды, привыкшие действовать от обороны, а «Краснодар» всегда играет в атаку. Так что есть надежда, что выдадут матч с обилием забитых мячей.
- А в Черкизове какой будет футбол?
- Здесь уже, думаю, увидим, совсем другую игру. Если одна из команд в этой встрече оступится, то ей уже можно будет забыть о чемпионский гонке. Потому что матчей с прямыми конкурентами уже не будет. Поэтому, мне кажется, здесь будет осторожная игра до ошибки. Ничья, я думаю, устроит обе команды, как это ни парадоксально звучит. Потому что и ты, и твой прямой конкурент потеряете по два очка и приобретете по одному. То есть впереди еще будет борьба.
- Как вам кажется, какие команды победят в этих матчах?
- В матче «Краснодар» - «Зенит» фавориты, думаю, хозяева поля, и победят 3:2. В московском дерби, мне кажется, тоже «Локомотив». Все-таки надо учитывать, что у ЦСКА пропускает матч Марио Фернандес - один из ключевых игроков команды. Думаю, «Локо» выиграет 1:0.
- Вы вспомнили об игре «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». Что скажете о незасчитанном мяче хозяев в концовке встречи?
- По интриге матча лучше бы, конечно, засчитали этот гол. Повтор говорит о том, что там был сантиметровый офсайд. Боковой судья этого не заметил. Такой тонкий офсайд заметить было просто нереально, но высокие технологии его увидели. Тут уже двоякое впечатление. Судья ведь изначально засчитал мяч.
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