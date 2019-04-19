Россия РПЛ 2018/19
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Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится?
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поделился мнением о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
"Все эти гигантские суды… Вы представляете, суд над Кокориным и Мамаевым — это то, что можно было раскрыть в дежурные сутки, выписать по 15 суток. Или 200 часов на благоустройство Москвы — метлами бы помахали и вернулись бегать по полю, и стало бы все на свои места.
Да, они виноваты, поступок некрасивый. Но чего людей-то в каменном мешке мариновать? А чего им карьеру ломать? Ну, дайте им метлы в руки — они отработают свое. Для всех будет урок. Но их вывозит гигантский конвой. Судья, 18 следователей, 15 томов дела. Вы представляете, во сколько нам это все обходится, вот эти показательные выступления властей?
Кокорин и Мамаев в моих глазах не мученики, они в моих глазах два идиота, но за идиотизм казнить нельзя. Людей опускать в каменный мешок, ломать карьеру… Им бы по 15 суток хватило. Они бы просили прощения. Им бы было стыдно до конца жизни.
А теперь, действительно, их в мучеников превращают. Мало ли, ну, бывает драка по пьянке. Ну, помирились, попросили друг у друга прощения, искупили вину перед обществом. И все, и идите занимайтесь своими делами. В тюрьме-то зачем держать?" — сказал Ройзман в эфире "Эха Москвы".
"Все эти гигантские суды… Вы представляете, суд над Кокориным и Мамаевым — это то, что можно было раскрыть в дежурные сутки, выписать по 15 суток. Или 200 часов на благоустройство Москвы — метлами бы помахали и вернулись бегать по полю, и стало бы все на свои места.
Да, они виноваты, поступок некрасивый. Но чего людей-то в каменном мешке мариновать? А чего им карьеру ломать? Ну, дайте им метлы в руки — они отработают свое. Для всех будет урок. Но их вывозит гигантский конвой. Судья, 18 следователей, 15 томов дела. Вы представляете, во сколько нам это все обходится, вот эти показательные выступления властей?
Кокорин и Мамаев в моих глазах не мученики, они в моих глазах два идиота, но за идиотизм казнить нельзя. Людей опускать в каменный мешок, ломать карьеру… Им бы по 15 суток хватило. Они бы просили прощения. Им бы было стыдно до конца жизни.
А теперь, действительно, их в мучеников превращают. Мало ли, ну, бывает драка по пьянке. Ну, помирились, попросили друг у друга прощения, искупили вину перед обществом. И все, и идите занимайтесь своими делами. В тюрьме-то зачем держать?" — сказал Ройзман в эфире "Эха Москвы".
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