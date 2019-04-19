Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится?

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поделился мнением о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"Все эти гигантские суды… Вы представляете, суд над Кокориным и Мамаевым — это то, что можно было раскрыть в дежурные сутки, выписать по 15 суток. Или 200 часов на благоустройство Москвы — метлами бы помахали и вернулись бегать по полю, и стало бы все на свои места.

Да, они виноваты, поступок некрасивый. Но чего людей-то в каменном мешке мариновать? А чего им карьеру ломать? Ну, дайте им метлы в руки — они отработают свое. Для всех будет урок. Но их вывозит гигантский конвой. Судья, 18 следователей, 15 томов дела. Вы представляете, во сколько нам это все обходится, вот эти показательные выступления властей?

Кокорин и Мамаев в моих глазах не мученики, они в моих глазах два идиота, но за идиотизм казнить нельзя. Людей опускать в каменный мешок, ломать карьеру… Им бы по 15 суток хватило. Они бы просили прощения. Им бы было стыдно до конца жизни.

А теперь, действительно, их в мучеников превращают. Мало ли, ну, бывает драка по пьянке. Ну, помирились, попросили друг у друга прощения, искупили вину перед обществом. И все, и идите занимайтесь своими делами. В тюрьме-то зачем держать?" — сказал Ройзман в эфире "Эха Москвы".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 08:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 08:25)
  • 0
  •  (0)
online

мужик.согласен, но тут особый случай. ну сколько можно им прощать их выходки? их оооочень долго журили (в основном кокорина). и не была толка никакого. никаких выводов. везде пальцем погрозили и простили. и по новой. потому просто Хватит.
и давайте тогда уж по честному. а сколько стоит гражданам содержание таких ройзманов? новых ройзманов и его заместителей, которых по 100500 штук? да те же паки и его второй товарищ... рыба то с головы гниет.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама