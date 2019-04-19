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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд на очередное заседание

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилла, хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и детский специалист Александр Протасовицкий снова находятся в здание Пресненского районного суда для присутствия на очередном заседании по делу об избиении.

Следующее слушание по существу пройдет 19 апреля. Начало заседания назначено на 12.00 по московскому времени.

Кокорин и Мамаев были арестованы за два эпизода с драками в центре Москвы в октябре 2018 года. Они избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Кокорин
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