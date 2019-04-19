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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, что нужно изменить в российском футболе для изменения уровня конкуренции.

"Для того, чтобы российские клубы были конкурентоспособными в еврокубках, необходима масштабная реформа, должна быть конкуренция между отечественными лигами: второй, первой и премьер-лигой. Нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз.

В 2005 году, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, и в 2008 году, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная России стала бронзовыми призерами чемпионата Европы, лимита на легионеров не было.

В клубах была конкуренция между российскими игроками и легионерами, благодаря чему наши футболисты прибавляли в мастерстве.

А сегодня из-за лимита не легионеров у нас пять российских игроков при любом раскладе смогут выходить в стартовом составе – ни о какой конкуренции речи быть не может", – цитирует Газзаева ТАСС.
Теги: Газзаев
Сегодня, 11:03
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#8  Сибирячок   (Сегодня, 11:23)
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online
Болеет за:
«Спартак»
В 2005 году, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, и в 2008 году, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная России стала бронзовыми призерами чемпионата Европы, лимита на легионеров не было.


А когда Киев дважды и Тбилиси выигрывали КК, легионеров вообще не было.

Гав, гав, ууууууу, гав, гав.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 11:22)
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online

Это тот самый пес, который с Гиенером продавливал лимит? Флюгернулся, блохастый? Или укропа несвежего обожрался? Иди лучше Путину благодарность еще раз провой


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 11:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Осталось только найти канал, желающий платить за это в 40 раз больше. Может СевКавТВ с Жориким Вартановым?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 11:20)
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online
Болеет за:
«Кубань»
В 40 раз? Чем измеряем, попугаями?

Для того что бы увеличить стоимость телеправ, ТВ каналам нужно понимать откуда деньги стричь в таком объеме. Рекламодателю предложить - уйдет, а физлицам такой дорогой продукт не потянуть: стоимость подписки на Матч Премьер - 229 руб./мес. * 40 = 9 160 руб. Проще уж абик хороший взять на местную команду и забить полностью на просмотр платного контента.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#4  капитан Ворони   (Сегодня, 11:16)
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Мало(( Надо в 200 раз увеличить доходы, а лучше в 10000000 раз, что бы полностью закрыть годовой ВВП страны. И чтобы нам еще должны остались)))
Дядя Валера, ты дурак?


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жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 11:09)
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Болеет за:
«Зенит»
В сорок раз?Это что бы смотреть автобусы Рубина и Ростова нужно будет платить в месяц полную зарплату?Газзай опять что ли выпивать начал?Он в самом деле думает что люди с копеечным заработком станут платить за шлак наподобие нашей ПЛ?Там матчей то нормальных за сезон в районе двадцати,остальное только для конкретных фанов.И кстати лимит в 2007 уже был.Пускай не придумывает.Да и до этого разные формы придумывали с 2005.Правда там игрокам сборных лимит отменялся,но все же.И отменять никто не будет.Тогда агенты на наших бездарях денег не смогут зарабатывать таких.Ну кто будет предлагать условному Дзюбе,Кокорину или Зобнину зарплату европейской звезды,когда можно будет на их место выпустить качественных легов?


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 11:04)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Насчёт лимита согласен, а вот в 40 раз - это сколько же надо будет заплатить чтобы матч посмотреть....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#1  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:04)
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Болеет за:
«Зенит»
по лимиту понимаю.. а как увеличить стоимость того, что столько не стоит? да и кто заплатит, если на это нет денег?


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Как из таких дураков, как мы, получается такой великий народ, как наш? (с)
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
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