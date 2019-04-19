Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, что нужно изменить в российском футболе для изменения уровня конкуренции.
"Для того, чтобы российские клубы были конкурентоспособными в еврокубках, необходима масштабная реформа, должна быть конкуренция между отечественными лигами: второй, первой и премьер-лигой. Нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз.
В 2005 году, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, и в 2008 году, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная России стала бронзовыми призерами чемпионата Европы, лимита на легионеров не было.
В клубах была конкуренция между российскими игроками и легионерами, благодаря чему наши футболисты прибавляли в мастерстве.
А сегодня из-за лимита не легионеров у нас пять российских игроков при любом раскладе смогут выходить в стартовом составе – ни о какой конкуренции речи быть не может", – цитирует Газзаева ТАСС.
"Для того, чтобы российские клубы были конкурентоспособными в еврокубках, необходима масштабная реформа, должна быть конкуренция между отечественными лигами: второй, первой и премьер-лигой. Нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз.
В 2005 году, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, и в 2008 году, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная России стала бронзовыми призерами чемпионата Европы, лимита на легионеров не было.
В клубах была конкуренция между российскими игроками и легионерами, благодаря чему наши футболисты прибавляли в мастерстве.
А сегодня из-за лимита не легионеров у нас пять российских игроков при любом раскладе смогут выходить в стартовом составе – ни о какой конкуренции речи быть не может", – цитирует Газзаева ТАСС.
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