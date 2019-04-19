Россия РПЛ 2018/19
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Бойня на Юге. Превью о тактике "Краснодара" перед матчем с "Зенитом"
Матч «Краснодара» и «Зенита» — едва ли не последний шанс для возрождения чемпионской интриги в чемпионате России. С момента предыдущей встречи соперников «быки» изменились. В Лиге Европы все увидели, что «быки» могут играть в прагматичной манере, отдавать мяч и обороняться в низком блоке. Вышло очень качественно. Удостоится ли «Зенит» чести на такую адаптацию «Краснодара»? Едва ли, пока отход от своих принципов был зафиксирован лишь в Лиге Европы.
Последние 2 матча «быки» играли против соперников с вертикальными (даже слишком) 4-4-2. Это игры против «Динамо» и «Крыльев», в обоих матчах неожиданно у «Краснодара» были серьезные проблемы. Против «Динамо» спасти очко помогли замены и перестройка с 4-3-3 на 4-2-3-1 (до этого быки создали лишь четверть всех своих моментов в матче), против «Крыльев» тоже не обошлось без отхода от 4-3-3, правда все-таки в первую очередь из-за удаления Петрова на 71-й минуте. Спасти очки против самарцев помог пенальти на последних минутах матча. Удивительно, но до удаления, замен и перестройки «Краснодар» был хуже «Крыльев» и проигрывал по качеству созданных моментов. Уже в меньшинстве «быки» создали убойный момент для Шапи, а после этого и пенальти.
В матче против «Локо» «Краснодар» играл свою более привычную схему 4-2-3-1 с Каборе и Газинским в опорной и Ольссоном на позиции десятки. До странного удаления Каборе на 67-й минуте и назначенного пенальти матч был как минимум ничейный. В итоге «Локо» реализовал пенальти, создал чуть позже еще один убойный момент (Миранчук был в упор) и довел матч до победы 1:0.
Еще один матч «быков» против вертикальной команды с 4-4-2 — 14 марта с «Валенсией». Мусаев выкатил новую схему 4-1-4-1 в нетипично низком и компактном оборонительном блоке, отдал мяч и почти выбил испанцев из ЛЕ. Игра интересна еще и тем, что пришлось играть без Каборе, который дисквалифицирован и на предстоящий матч с «Зенитом». Единственного опорника тогда сыграл Газинский, а над ним расположились Ольссон и Перейра. Швед, скорее всего, не сыграет против «Зенита» из-за травмы, как и Рамирес (набирает форму после травмы), как и Ари. Повторить трюк против «Зенита» сложно, место травмированного Ольссона над Газинским заполнить некем.
Обычно «Краснодар» против сильных соперников предпочитает более оборонительную схему 4-2-3-1 («Локо», «Спартак», некоторые матчи в ЛЕ). С учетом кадровых проблем, эта схема будет представлена и против «Зенита», где опорную зону займут Газинский и Перрейра, а выше сыграют Вандерсон, Стоцкий, Шапи и Классон. Причем единственного нападающего могут сыграть последние двое. Еще возможен вариант с рокировкой Стоцкий-Скопинцев, где последний сыграет вингера, а Стоцкий займет его место на левом фланге обороны.
Скопинцева ставят на левый фланг обороны вынужденно (Рамирес набирает форму после травмы, Стоцкий, похоже, потерял доверие тренера после матча с «Оренбургом»). Он по-прежнему слабо обороняется в четверке защитников (позиционные ошибки, медленно читает игру). В последнем матче против «Динамо» был дисквалифицирован Петров, его место занял Стоцкий и на левом фланге в итоге не было альтернатив. На 76-й минуте Мусаев снял Скопинцева и выпустил Рамиреса. Скорее всего, если бы не травма Рамиреса (а у «Краснодара» уже нет проблем с лимитом), Скопинцев так и продолжил бы выходить левым вингером. Тем более, что эту позицию освободил Классон, который вынужден был играть нападающего последнее время (травма Ари, скандал + плохая форма Игнатьева).
Другие интересные детали
1. «Зенит» поставил рекорд по голам со стандартов. «Краснодар» не забил ни разу после навесных стандартов в этом сезоне, зато только в РПЛ с угловых пропустил 5 мячей (почти треть всех пропущенных мячей).
2. Перед матчем с «Динамо» у быков на желтых карточках висели Шапи, Газинский, Каборе, Перрейра и Петров. 4-ю желтую схватил только Каборе, кадровая ситуация могла быть намного хуже.
3. В последних матчах «быки» поменяли построение при начале атак, теперь опорник опускается не между центральными защитниками, а слева. Причем на позицию левого защитника опускался и Каборе, и Газинский. Так Мусаев снимает часть давления с пасующих опорников и вытягивает выше прессингующего соперника. Если Семак планирует ставить прессинг-задачи, это необходимо учитывать, в текущей модели прессинга без адаптации «Зенит» будет неэффективен.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использованы данные WyScout и Understat. Фото - ФК "Краснодар"
Последние 2 матча «быки» играли против соперников с вертикальными (даже слишком) 4-4-2. Это игры против «Динамо» и «Крыльев», в обоих матчах неожиданно у «Краснодара» были серьезные проблемы. Против «Динамо» спасти очко помогли замены и перестройка с 4-3-3 на 4-2-3-1 (до этого быки создали лишь четверть всех своих моментов в матче), против «Крыльев» тоже не обошлось без отхода от 4-3-3, правда все-таки в первую очередь из-за удаления Петрова на 71-й минуте. Спасти очки против самарцев помог пенальти на последних минутах матча. Удивительно, но до удаления, замен и перестройки «Краснодар» был хуже «Крыльев» и проигрывал по качеству созданных моментов. Уже в меньшинстве «быки» создали убойный момент для Шапи, а после этого и пенальти.
В матче против «Локо» «Краснодар» играл свою более привычную схему 4-2-3-1 с Каборе и Газинским в опорной и Ольссоном на позиции десятки. До странного удаления Каборе на 67-й минуте и назначенного пенальти матч был как минимум ничейный. В итоге «Локо» реализовал пенальти, создал чуть позже еще один убойный момент (Миранчук был в упор) и довел матч до победы 1:0.
Еще один матч «быков» против вертикальной команды с 4-4-2 — 14 марта с «Валенсией». Мусаев выкатил новую схему 4-1-4-1 в нетипично низком и компактном оборонительном блоке, отдал мяч и почти выбил испанцев из ЛЕ. Игра интересна еще и тем, что пришлось играть без Каборе, который дисквалифицирован и на предстоящий матч с «Зенитом». Единственного опорника тогда сыграл Газинский, а над ним расположились Ольссон и Перейра. Швед, скорее всего, не сыграет против «Зенита» из-за травмы, как и Рамирес (набирает форму после травмы), как и Ари. Повторить трюк против «Зенита» сложно, место травмированного Ольссона над Газинским заполнить некем.
Обычно «Краснодар» против сильных соперников предпочитает более оборонительную схему 4-2-3-1 («Локо», «Спартак», некоторые матчи в ЛЕ). С учетом кадровых проблем, эта схема будет представлена и против «Зенита», где опорную зону займут Газинский и Перрейра, а выше сыграют Вандерсон, Стоцкий, Шапи и Классон. Причем единственного нападающего могут сыграть последние двое. Еще возможен вариант с рокировкой Стоцкий-Скопинцев, где последний сыграет вингера, а Стоцкий займет его место на левом фланге обороны.
Скопинцева ставят на левый фланг обороны вынужденно (Рамирес набирает форму после травмы, Стоцкий, похоже, потерял доверие тренера после матча с «Оренбургом»). Он по-прежнему слабо обороняется в четверке защитников (позиционные ошибки, медленно читает игру). В последнем матче против «Динамо» был дисквалифицирован Петров, его место занял Стоцкий и на левом фланге в итоге не было альтернатив. На 76-й минуте Мусаев снял Скопинцева и выпустил Рамиреса. Скорее всего, если бы не травма Рамиреса (а у «Краснодара» уже нет проблем с лимитом), Скопинцев так и продолжил бы выходить левым вингером. Тем более, что эту позицию освободил Классон, который вынужден был играть нападающего последнее время (травма Ари, скандал + плохая форма Игнатьева).
Другие интересные детали
1. «Зенит» поставил рекорд по голам со стандартов. «Краснодар» не забил ни разу после навесных стандартов в этом сезоне, зато только в РПЛ с угловых пропустил 5 мячей (почти треть всех пропущенных мячей).
2. Перед матчем с «Динамо» у быков на желтых карточках висели Шапи, Газинский, Каборе, Перрейра и Петров. 4-ю желтую схватил только Каборе, кадровая ситуация могла быть намного хуже.
3. В последних матчах «быки» поменяли построение при начале атак, теперь опорник опускается не между центральными защитниками, а слева. Причем на позицию левого защитника опускался и Каборе, и Газинский. Так Мусаев снимает часть давления с пасующих опорников и вытягивает выше прессингующего соперника. Если Семак планирует ставить прессинг-задачи, это необходимо учитывать, в текущей модели прессинга без адаптации «Зенит» будет неэффективен.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использованы данные WyScout и Understat. Фото - ФК "Краснодар"
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