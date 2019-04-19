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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Бойня на Юге. Превью о тактике "Краснодара" перед матчем с "Зенитом"

Матч «Краснодара» и «Зенита» — едва ли не последний шанс для возрождения чемпионской интриги в чемпионате России. С момента предыдущей встречи соперников «быки» изменились. В Лиге Европы все увидели, что «быки» могут играть в прагматичной манере, отдавать мяч и обороняться в низком блоке. Вышло очень качественно. Удостоится ли «Зенит» чести на такую адаптацию «Краснодара»? Едва ли, пока отход от своих принципов был зафиксирован лишь в Лиге Европы.

Последние 2 матча «быки» играли против соперников с вертикальными (даже слишком) 4-4-2. Это игры против «Динамо» и «Крыльев», в обоих матчах неожиданно у «Краснодара» были серьезные проблемы. Против «Динамо» спасти очко помогли замены и перестройка с 4-3-3 на 4-2-3-1 (до этого быки создали лишь четверть всех своих моментов в матче), против «Крыльев» тоже не обошлось без отхода от 4-3-3, правда все-таки в первую очередь из-за удаления Петрова на 71-й минуте. Спасти очки против самарцев помог пенальти на последних минутах матча. Удивительно, но до удаления, замен и перестройки «Краснодар» был хуже «Крыльев» и проигрывал по качеству созданных моментов. Уже в меньшинстве «быки» создали убойный момент для Шапи, а после этого и пенальти.

Бойня на Юге. Превью о тактике "Краснодара" перед матчем с "Зенитом"


В матче против «Локо» «Краснодар» играл свою более привычную схему 4-2-3-1 с Каборе и Газинским в опорной и Ольссоном на позиции десятки. До странного удаления Каборе на 67-й минуте и назначенного пенальти матч был как минимум ничейный. В итоге «Локо» реализовал пенальти, создал чуть позже еще один убойный момент (Миранчук был в упор) и довел матч до победы 1:0.



Еще один матч «быков» против вертикальной команды с 4-4-2 — 14 марта с «Валенсией». Мусаев выкатил новую схему 4-1-4-1 в нетипично низком и компактном оборонительном блоке, отдал мяч и почти выбил испанцев из ЛЕ. Игра интересна еще и тем, что пришлось играть без Каборе, который дисквалифицирован и на предстоящий матч с «Зенитом». Единственного опорника тогда сыграл Газинский, а над ним расположились Ольссон и Перейра. Швед, скорее всего, не сыграет против «Зенита» из-за травмы, как и Рамирес (набирает форму после травмы), как и Ари. Повторить трюк против «Зенита» сложно, место травмированного Ольссона над Газинским заполнить некем.

Обычно «Краснодар» против сильных соперников предпочитает более оборонительную схему 4-2-3-1 («Локо», «Спартак», некоторые матчи в ЛЕ). С учетом кадровых проблем, эта схема будет представлена и против «Зенита», где опорную зону займут Газинский и Перрейра, а выше сыграют Вандерсон, Стоцкий, Шапи и Классон. Причем единственного нападающего могут сыграть последние двое. Еще возможен вариант с рокировкой Стоцкий-Скопинцев, где последний сыграет вингера, а Стоцкий займет его место на левом фланге обороны.



Скопинцева ставят на левый фланг обороны вынужденно (Рамирес набирает форму после травмы, Стоцкий, похоже, потерял доверие тренера после матча с «Оренбургом»). Он по-прежнему слабо обороняется в четверке защитников (позиционные ошибки, медленно читает игру). В последнем матче против «Динамо» был дисквалифицирован Петров, его место занял Стоцкий и на левом фланге в итоге не было альтернатив. На 76-й минуте Мусаев снял Скопинцева и выпустил Рамиреса. Скорее всего, если бы не травма Рамиреса (а у «Краснодара» уже нет проблем с лимитом), Скопинцев так и продолжил бы выходить левым вингером. Тем более, что эту позицию освободил Классон, который вынужден был играть нападающего последнее время (травма Ари, скандал + плохая форма Игнатьева).

Другие интересные детали

1. «Зенит» поставил рекорд по голам со стандартов. «Краснодар» не забил ни разу после навесных стандартов в этом сезоне, зато только в РПЛ с угловых пропустил 5 мячей (почти треть всех пропущенных мячей).

2. Перед матчем с «Динамо» у быков на желтых карточках висели Шапи, Газинский, Каборе, Перрейра и Петров. 4-ю желтую схватил только Каборе, кадровая ситуация могла быть намного хуже.

3. В последних матчах «быки» поменяли построение при начале атак, теперь опорник опускается не между центральными защитниками, а слева. Причем на позицию левого защитника опускался и Каборе, и Газинский. Так Мусаев снимает часть давления с пасующих опорников и вытягивает выше прессингующего соперника. Если Семак планирует ставить прессинг-задачи, это необходимо учитывать, в текущей модели прессинга без адаптации «Зенит» будет неэффективен.

Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.

Использованы данные WyScout и Understat. Фото - ФК "Краснодар"
Теги: Семак Мусаев Зенит Краснодар
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#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 12:37)
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  •  (4)
online

Забой на юге северных оленей


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 12:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Бойня...Мудазвоны.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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