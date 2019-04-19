"Крылья Советов" могут быть наказаны из-за невыплаты долга Тихонову

"Крылья Советов" до сих пор не рассчитались по долгам с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.В марте РФС обязал "Крылья" до 17 апреля выплатить экс-наставнику задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты за задержку оплаты задолженности. Самарцы не выполнили поставленные условия, поэтому запрет на регистрацию новых игроков для клуба продлён.Палата по разрешению споров РФС также рассматривает заявления бывших футболистов "Крыльев Советов" Данила Клёнкина и Азера Алиева. В начале мая "Крылья" начнут проходить процедуру лицензирования на следующий сезон, и у клуба могут возникнуть проблемы.Тихонов стал главным тренером "Крыльев Советов" в 2017 году и вывел самарскую команду в Российскую Премьер-Лигу. Специалист покинул пост в октябре 2018 года.