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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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"Крылья Советов" могут быть наказаны из-за невыплаты долга Тихонову

"Крылья Советов" до сих пор не рассчитались по долгам с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.

В марте РФС обязал "Крылья" до 17 апреля выплатить экс-наставнику задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты за задержку оплаты задолженности. Самарцы не выполнили поставленные условия, поэтому запрет на регистрацию новых игроков для клуба продлён.

Палата по разрешению споров РФС также рассматривает заявления бывших футболистов "Крыльев Советов" Данила Клёнкина и Азера Алиева. В начале мая "Крылья" начнут проходить процедуру лицензирования на следующий сезон, и у клуба могут возникнуть проблемы.

Тихонов стал главным тренером "Крыльев Советов" в 2017 году и вывел самарскую команду в Российскую Премьер-Лигу. Специалист покинул пост в октябре 2018 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Крылья Советов Тихонов
Сегодня, 12:08
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