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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Адвокат Ромашов: ребят выматывают каждодневные заседания суда

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, перед очередным заседанием суда рассказал, как переносят каждодневные заседания Александр, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

– Ребят выматывает каждодневные судебные заседания. Приезжают рано утром, уезжают после полуночи. Мне самому тяжело это физически, конечно, каждый день, с утра до вечера. Особенно ребятам тяжко, их будят в 5 утра.

– С родственниками дают общаться?

– Нет. Ни с кем не дают.

– Как оцените поведение прокурора во время просмотра видео?

– Обычное (смеется). Ничего сверхъестественного. Другого и не ожидали. Каждая сторона отстаивает всеми незапрещенными методами свою позицию.

– Что сегодня будет происходить?

– Допрос свидетелей. Не знаю, правда, каких.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:38
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#1  ssskkkbbb  Спб (Сегодня, 12:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Устали???? пусть посидят….


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009 [жалоба]
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