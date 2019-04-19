Адвокат Ромашов: ребят выматывают каждодневные заседания суда

Россия РПЛ 2018/19
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11:19
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (4)
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (4)
11:03
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (23)
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (23)
08:12
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (11)
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (11)
06:41
Унаи Эмери: не знаю, сыграл ли Рэмси последний матч за "Арсенал. Он пропустит несколько недель
Унаи Эмери: не знаю, сыграл ли Рэмси последний матч за "Арсенал. Он пропустит несколько недель
03:08
Руслан Пименов: надеюсь, что в матче "Краснодар" - "Зенит" игра будет похожа на ту, что видели во встрече "Сити" - "Тоттенхэм" (4)
Руслан Пименов: надеюсь, что в матче "Краснодар" - "Зенит" игра будет похожа на ту, что видели во встрече "Сити" - "Тоттенхэм" (4)
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"Наполи" снова проиграл "Арсеналу" и вылетел из Лиги Европы (1)
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"Валенсия" вышла в полуфинал Лиги Европы (2)
"Валенсия" вышла в полуфинал Лиги Европы (2)
Вчера, 23:16
Лилиан Тюрам: люди умирают, пересекая Средиземное море, но кого это трогает так же, как пожар в Нотр-Даме? (7)
Лилиан Тюрам: люди умирают, пересекая Средиземное море, но кого это трогает так же, как пожар в Нотр-Даме? (7)
Вчера, 23:09
Александр Кержаков: Чалов способен заиграть в Европе (3)
Александр Кержаков: Чалов способен заиграть в Европе (3)
Вчера, 22:27
Юношеская сборная России обыграла Румынию (3)
Юношеская сборная России обыграла Румынию (3)
Вчера, 22:13
В Марокко в результате столкновений фанатов с полицией во время матча пострадало около 30 человек
В Марокко в результате столкновений фанатов с полицией во время матча пострадало около 30 человек
Вчера, 21:38
Рафаэл Ван дер Варт стал профессиональным дротистом (видео) (4)
Рафаэл Ван дер Варт стал профессиональным дротистом (видео) (4)
Вчера, 21:21
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом (1)
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом (1)
Вчера, 20:36
Илья Кутепов успешно перенес операцию (3)
Илья Кутепов успешно перенес операцию (3)
Адвокат Ромашов: ребят выматывают каждодневные заседания суда
Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, перед очередным заседанием суда рассказал, как переносят каждодневные заседания Александр, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.
– Ребят выматывает каждодневные судебные заседания. Приезжают рано утром, уезжают после полуночи. Мне самому тяжело это физически, конечно, каждый день, с утра до вечера. Особенно ребятам тяжко, их будят в 5 утра.
– С родственниками дают общаться?
– Нет. Ни с кем не дают.
– Как оцените поведение прокурора во время просмотра видео?
– Обычное (смеется). Ничего сверхъестественного. Другого и не ожидали. Каждая сторона отстаивает всеми незапрещенными методами свою позицию.
– Что сегодня будет происходить?
– Допрос свидетелей. Не знаю, правда, каких.
"Спорт-Экспресс"
– Ребят выматывает каждодневные судебные заседания. Приезжают рано утром, уезжают после полуночи. Мне самому тяжело это физически, конечно, каждый день, с утра до вечера. Особенно ребятам тяжко, их будят в 5 утра.
– С родственниками дают общаться?
– Нет. Ни с кем не дают.
– Как оцените поведение прокурора во время просмотра видео?
– Обычное (смеется). Ничего сверхъестественного. Другого и не ожидали. Каждая сторона отстаивает всеми незапрещенными методами свою позицию.
– Что сегодня будет происходить?
– Допрос свидетелей. Не знаю, правда, каких.
"Спорт-Экспресс"
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