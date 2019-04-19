Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Гендиректор "Крыльев": вопрос с выплатой Тихонову будет закрыт до конца апреля

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков поделился мнением о ситуации с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым, которому клуб до сих пор не выплатил задолженность по соглашению о расторжении трудового договора.

"Клуб рассчитается с Андреем Тихоновым, всё идёт в рабочем порядке. На данный момент мы рассчитались с игроками по зарплатам, а Андрей Валерьевич такой же член клуба.

Клуб не заинтересован в том, чтобы уходить в суды. Будьте уверены, что до конца апреля «Крылья» закроют вопрос с выплатами Тихонову и игрокам, с которыми были расторгнуты соглашения", - цитирует Шашкова "Чемпионат".
Теги: Крылья Советов Тихонов
Сегодня, 13:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  net.81   (Сегодня, 13:31)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
"Крылья Советов" выплатит компенсацию за расторжение соглашения бывшему наставнику команды Андрею Тихонову в начале апреля.

Такое время обозначил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков."
https://www.rusfootball.info/pliga/1146546879-krylya-sovetov-nazvali-datu-vyplaty-kompensacii-eks-treneru-tihonovu.html

Это называется бла-бла-бла
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама