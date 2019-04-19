Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал?

Светлана Макеева, супруга защитника "Сочи" Евгения Макеева в инстаграме выступила в поддержку форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Она остро отреагировала на слова чиновника Минпромторга Дениса Пака, который заявил, что "испытал стадания" от действий игироков.

"Серьезно, старадния? Вы серьезно? Давно у нас за драки сажают на полгода? Старики умирают от голода, люди живут на семь тысяч, а он испытал страдания?" - начинается пост Макеевой.

"Мы рабы в своей стране. О нас никто не думает, только берут по максимуму. А у чиновников почему-то семьи в России не живут, дети в наших школах не учатся. Но наши тупоголовые деграданты почему-то осуждают только футболистов за получение зарплаты, которая дается за труд, а не сидения на попе. А вы защищаете этих управленцев. Где справделивость? Люди, одумайтесь", - написала женщина.
Теги: Спартак Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
17
(9)
#17  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:17)
  • 0
  •  (0)
online

Колян Безмолвный,
Закон должен быть один для всех. А то что ее громкие слова в Инстаграм ,это только для тех кто там зависет .люди голодают везде,где-то больше,где-то меньше .нужно оставаться человеком ,это прежде всего ,об этом многие забывают !!! Нахулиганили,должны ответить по закону ,но тогда это должно касаться всех. Сейчас занимаются показушной поркой ,чтобы все видели .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#16  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:15)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Старики умирают от недоплаты им заработанных на пенсию денег, которые уходят на сверх-доходы футболистов РПЛ...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#15  Mahoylich  Москва (Сегодня, 14:14)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Курочка, на говорила мужу на статью.


--------------------
Болельщик Спартака с 1967года.
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#14  casabl   (Сегодня, 14:11)
  • 0
  •  (0)
online

А в Африке с питанием и правами не то, что человека, а обезьян, вообще жесть.....


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#13  Колян Безмолвный   (Сегодня, 14:05)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Надо тогда посадить Пака вместе с Кокориным и все!Никто ж не против smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#12  LLM   (Сегодня, 13:48)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слушая этот бред, прям вспоминаю Аэн Рэнда. Прям как с книги люди выходят. Ппц конечно
Регистрация: 21.02.2017 [жалоба]
#11  Яamon   (Сегодня, 13:47)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
как это смешно - из уст разных кошёлок слышать критику подобных им же smile
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#10  Колян Безмолвный   (Сегодня, 13:46)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
О России думает...
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#9  Kane  RA (Сегодня, 13:43)
  • +10
  •  (14)

А вы защищаете этих управленцев. Где справделивость? Люди, одумайтесь

Их защищают только из-за того, что за столкновение с представителем любой другой социальной группы отморозкам ничего бы не было. Мамаеву нечего предложить Паку, так же как среднестатистическому россиянину нечего предложить Мамаеву. Причина всему колоссальное социальное неравенство и сопутствующая деградация общества.
Регистрация: 16.04.2019 [жалоба]
#8  Soldaten   (Сегодня, 13:42)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Прямо жена декабриста...
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#7  SergioV  Белгород (Сегодня, 13:40)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
написала бы Светлана какая у Паши зп и как они живут, причём тут остальная Россия? и Пак не плохо живёт, и футболисты не жалуются, вот дура то

Чувак, ты Макеева с Мамаевым попутал.

Цитата: pfkegjbl 2
Молодец конечно, что понимает в какой стране живёт. Где старики работавшие всю жизнь в помойках роются в поисках еды, а чиновники олигархи живут с семьями за границей. Но почему ты ничего не говорила, когда футболисты пробихивали за один день бюджет малых городов РФ?

Может потому что ей н@ср@ть на стариков? А это всё - просто красивые слова в защиту футболистов и их семей?


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#6  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 13:37)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Молодец конечно, что понимает в какой стране живёт. Где старики работавшие всю жизнь в помойках роются в поисках еды, а чиновники олигархи живут с семьями за границей. Но почему ты ничего не говорила, когда футболисты пробихивали за один день бюджет малых городов РФ?


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#5  SergioV  Белгород (Сегодня, 13:35)
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: suarez
Когда Кокорин бил Пака стулом - он думал о стариках...

Естественно. С криком "за стариков!" обрушился праведный гнев в виде стула. Ещё можно было за НДС, за нищету, за недра Родины... И кто, кто эти герои нашего времени? Только пьяные футболисты прямиком из стриптиз-клуба могут защитить права граждан!!!
Они давно это спланировали, ещё в Монте-Карло.
Эх, побольше бы таких супер-героев!
Водила тоже справедливо огреб, как тщеславный символ бездушной буржуазии!


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#4  Riders1990  bunker (Сегодня, 13:30)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь Макеев зарабатывает меньше,чем в Спартаке.Вот и ее коснулось.Тысяч 250 в месяц наверное для нее бедность


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#3  suarez   (Сегодня, 13:24)
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Когда Кокорин бил Пака стулом - он думал о стариках...
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 13:22)
  • -3
  •  (11)

написала бы Светлана какая у Паши зп и как они живут, причём тут остальная Россия? и Пак не плохо живёт, и футболисты не жалуются, вот дура то
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:22)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Есть старая пословица - вор у вора дубину украл.Примерно то же самое.Пауки в банке подрались.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама