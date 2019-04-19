Россия РПЛ 2018/19
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«Финал четырёх». Превью горячего 24-го тура РПЛ
Первая четвёрка чемпионата сыграет между собой, хоть это и никакой не финал. Но во всём туре нет ни одного неинтересного матча. Rusfootball.info – об играх лидеров, встрече Кононова с Аленичевым, матче претендентов на еврокубки в Оренбурге и многом другом.
Фото: Rusfootball.info
«Анжи» — «Ахмат»
Пятница, 19.30
Пятница, 19.30
Чем ближе конец сезона, тем сильнее «Анжи» становится похож на ту команду, которую мы ожидали увидеть, когда речь только зашла о больших финансовых бедах. За последние пару недель клуб из Дагестана дважды схлопотал по 0:5 — от «Краснодара» и «Зенита». После неудачи в Петербурге Магомед Адиев толкнул очередную мощную речь про стакан, в который ничего не наливают. Однако домашний матч с «Динамо» показал, что хотя бы дома со средними командами «Анжи» может биться. Главное, чтобы местный корреспондент больше не спрашивал про везение.
Очки хозяевам объективно нужны больше, чем соседям, но раз уж «Ахмат» трижды забил в Оренбурге, будет странно ожидать от команды Рахимова помощи дагестанскому клубу. Хотя никогда не знаешь, чего ждать от команды, которой не грозят ни вылет, ни еврокубки.
«Уфа» — «Арсенал».
Cуббота, 11.30
Cуббота, 11.30
Благодаря приходу Вадима Евсеева «Уфа» не проигрывает три тура подряд, команда сумела выбраться из зоны прямого вылета. С другой стороны, ничью в Красноярске вряд ли стоит записывать в актив, «Анжи» всё ещё подпирает неподалёку.
«Арсенал», безусловно, выглядит куда более крепкой и качественной командой, но то же самое говорили и перед матчем «Уфы» с «Ростовом», в котором команда Карпина неожиданно уступила 0:1. Однако ворота «Арсенала» защищает не Сергей Песьяков, команда наотрез отказывается пропускать в чемпионате весной — удивительная серия насчитывает уже 6 матчей! Слаю и компании придётся трудно.
«Оренбург» — «Ростов»
Суббота, 14.00
Суббота, 14.00
Команды ещё могут выкинуть «Спартак» из пятёрки и превратить жизнь Кононова в абсолютный кошмар. В очной игре «Ростов» победил, вплотную приблизился к «красно-белым» (между ними одно очко) и подтвердил, что в Лигу Европы южане могут попасть не только через Кубок (сейчас «Ростов» рубится в полуфинале против Локо»).
В прошлом туре «Оренбург» тоже приложил московскую команду — он, правда, тягался с более солидным ЦСКА. Значит, и «Ростов», для которого недавний выезд в соседскую с Оренбургом «Уфу» закончился поражением, команде Федотова по силам.
«Динамо» — «Крылья Советов»
Суббота, 16.30 (Матч ТВ)
Суббота, 16.30 (Матч ТВ)
Команда Хохлова так и не может победить после мартовского успеха в игре с «Уфой». Всё больше шутят о грядущем открытии нового стадиона стыковыми матчами или вовсе играми ФНЛ. При этом у «Динамо» проблемы не столько с самим футболом, сколько с реализацией. Даже на фоне «Краснодара» бело-голубые выглядели здорово.
«Крылья» же свою неприятную серию только что прервали. После трех поражений подряд, существенно ухудшивших положение Самары в таблице, команда Божовича победила «Рубин» в унылой игре благодаря шикарному удару молодого Зиньковского.
Разница между командами — всего 2 очка. Так что это будет во многом ключевой момент финиша сезона. После этой игры может проясниться, какая из этих команд заслуживает стыков больше.
«Локомотив» — ЦСКА
Суббота, 19.00
Суббота, 19.00
Вечер субботы будет горяч, как речь Марио Фернандеса после своего удаления в матче с «Уфой».
Первая четвёрка чемпионата играет между собой, первыми из хэдлайнеров тура на поле выйдут «Локо» и ЦСКА, оставшийся как раз без Марио. Сторонники теории всемогущего Станислава Сухины и в удалении Фернандеса именно перед матчем с «Локо» видят не совпадение, а нечто большее.
Так или иначе, команда Сёмина этой весной гораздо стабильнее ЦСКА. В чемпионате после ничьей с «Крыльями» «железнодорожники» потеряли очки только против «Зенита», да и то ничья рассматривалась скорее как приобретение. От «армейцев» же снова непонятно, чего ждать, но этой весной за неудачей парни Гончаренко выдают сильный матч.
«Краснодар» – «Зенит»
Суббота, 21.00 (Матч ТВ)
Суббота, 21.00 (Матч ТВ)
И без всяких пауз сразу после дерби «Краснодар» предпримет решающую попытку остановить «Зенит» и приблизиться к нему. В концовке у «Зенита» несложный календарь: вопросы вызывают разве что домашняя встреча с ЦСКА и поездка в «Ростов». Но отрыв составляет 6 очков, конкуренты нестабильны, так что, если «Краснодар» хочет стать чемпионом, надо побеждать. Потом будет поздно.
Только вот вопрос, готовы ли «быки» к этому. «Зенит» в гостях не уступил ни «Спартаку», ни «Локомотиву», и смотрелся по игре не слабее. А «Краснодар» в прошедшем туре так удивился снегу в Химках, что вообще не был похож на себя и чуть было не проиграл «Динамо». Да и с «Крыльями» дело дошло до игры в меньшинстве и пенальти в добавленное время. Очевидно, у команды Мусаева спад, и он сейчас совсем некстати, как и дисквалификация Каборе.
«Урал» — «Рубин»
Воскресенье, 16.30
Воскресенье, 16.30
Казанцы вроде бы находятся в пресловутом «болоте», но понесённые потери сказываются. В Самаре «Рубин» сыграл очень слабо, так что борющиеся за безопасную 12-ю строчку «Урал» и «Крылья» позади всего в трёх очках. И дома команде Парфёнова вполне по силам устранить это отставание.
Тем более, в 23-м туре наконец случилось чудо — «Урал» впервые в чемпионате не пропустил! Учитывая результативность «Рубина» (1 гол в 5 последних матчах), можно даже начать «сухую» серию.
«Спартак» — «Енисей»
Воскресенье, 19.00
Воскресенье, 19.00
Послематчевых пресс-конференций тренеров здесь ждёшь чуть ли не больше, чем самого матча. Спартаковский футбол, Бесков, Романцев — обо всём этом много говорили и Аленичев, и Кононов. Причём Олег Георгиевич даже превзошёл в словоблудии бывшего капитана «Спартака», чем себя и зарыл.
Не победить безнадёжного аутсайдера, которого, несмотря ни на что, продолжает тренировать Аленичев, будет ужаснейшей катастрофой. «Спартака» и так отстал от лидирующей четвёрки, но теперь может вовсе вывалиться из еврокубковой зоны. Такой соперник, как «Енисей», очень кстати.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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