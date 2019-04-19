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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Валерий Карпин: не удивлен, что "Оренбург" так высоко в турнирной таблице

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с "Оренбургом".

"Говорить, что это команда отличается от всех, нет. Но "Оренбург" – очень организованная команда, особенно в обороне, здорово выбегает в контратаку. Боевая команда. Отметил бы заряженность на борьбу и победу.

Не удивлен, что "Оренбург" так высоко в турнирной таблице. То, что команда вышла из ФНЛ и занимает сейчас место в середине турнирной таблицы, набрав 32 очка.

Это может вызвать удивлен у того, кто не следит за чемпионатом. Кто следит, тот видит, как это команда играет", - сказал Карпин.

ФК "Ростов"
Теги: Карпин Оренбург Ростов
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