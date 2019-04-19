Валерий Карпин: не удивлен, что "Оренбург" так высоко в турнирной таблице

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с "Оренбургом"."Говорить, что это команда отличается от всех, нет. Но "Оренбург" – очень организованная команда, особенно в обороне, здорово выбегает в контратаку. Боевая команда. Отметил бы заряженность на борьбу и победу.Не удивлен, что "Оренбург" так высоко в турнирной таблице. То, что команда вышла из ФНЛ и занимает сейчас место в середине турнирной таблицы, набрав 32 очка.Это может вызвать удивлен у того, кто не следит за чемпионатом. Кто следит, тот видит, как это команда играет", - сказал Карпин.