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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Мамаев и Кокорин не ответили на вопрос о матче "Краснодар" - "Зенит"

В Пресненском суде Москвы начинается новое слушание по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Подсудимых доставили в зал, у журналистов была возможность задать им вопросы.

При этом ни форвард "Зенита", ни полузащитник "Краснодара" на вопрос об ожиданиях от матчах своих команд в 24-м туре РПЛ в столице Кубани отвечать не стали. Мамаев прошел молча, а Кокорин что-то сказал себе под нос.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В Москву футболисты приехали из Санкт-Петербурга, где накануне "Зенит" победил "Краснодар" в первом круге чемпионата России-2018/19 - 2:1. Вернувшийся незадолго до этого в строй после травмы крестообразных связок колена Кокорин в той игре вышел на поле после перерыва, а Мамаев забил единственный гол гостей.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Кокорин краснодар Зенит
Сегодня, 14:32
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#3  Яamon   (Сегодня, 15:54)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Kytarba
Дрюсси

xуярба, ты сам как дрюсси
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#2  Kytarba  Сочи (Сегодня, 15:44)
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online
Болеет за:
«Химки»
Октябрь прошлого года. Матч «Зенит -Краснодар. В составе гостей Смолов, Мамаев ,Шатов..У Зенита впереди Дзюба- Забалотный.Интересный первый тайм за Краснодаром», но на табло нули.Второй тайм у Зените» после большого перерыва на поле выходит Кокорин, который и» сделал» этот матч.. сперва он начинает атаку, передаёт мяч Дрюсси, подача на Дзюбу , которыйголовой забивает мяч. Второй гол шедевр по имени Кокорин, который из своей половина поля выдаёт блестящий пас Маку и 2:0, за 20 минут до конца матча лучший игрок Крпснодара» в этом матче Мамаев с пенальти забивает гол.. 2:1 в пользу Зенита».. В тот же день эти футболисты в поезде до Москвы отмечали возвращение Кокорина на поле после длительного лечения.утром футболисты с вокзала приехали в кофеманию позавтракать (у них после матча 2 дня выходн.).. а там Китайцы
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:16)
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Болеет за:
«Зенит»
https://www.5-tv.ru/news/247872/kak-bylo-nasamom-dele-polnoe-video-zestokogo-izbienia-paka-kokorinym-imamaevym/ Полное видео в кафе

Из которого видно, что футболисты долго задирались к Паку...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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