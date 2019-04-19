Россия РПЛ 2018/19
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Мамаев и Кокорин не ответили на вопрос о матче "Краснодар" - "Зенит"
В Пресненском суде Москвы начинается новое слушание по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Подсудимых доставили в зал, у журналистов была возможность задать им вопросы.
При этом ни форвард "Зенита", ни полузащитник "Краснодара" на вопрос об ожиданиях от матчах своих команд в 24-м туре РПЛ в столице Кубани отвечать не стали. Мамаев прошел молча, а Кокорин что-то сказал себе под нос.
Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
В Москву футболисты приехали из Санкт-Петербурга, где накануне "Зенит" победил "Краснодар" в первом круге чемпионата России-2018/19 - 2:1. Вернувшийся незадолго до этого в строй после травмы крестообразных связок колена Кокорин в той игре вышел на поле после перерыва, а Мамаев забил единственный гол гостей.
"Спорт-Экспресс"
При этом ни форвард "Зенита", ни полузащитник "Краснодара" на вопрос об ожиданиях от матчах своих команд в 24-м туре РПЛ в столице Кубани отвечать не стали. Мамаев прошел молча, а Кокорин что-то сказал себе под нос.
Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
В Москву футболисты приехали из Санкт-Петербурга, где накануне "Зенит" победил "Краснодар" в первом круге чемпионата России-2018/19 - 2:1. Вернувшийся незадолго до этого в строй после травмы крестообразных связок колена Кокорин в той игре вышел на поле после перерыва, а Мамаев забил единственный гол гостей.
"Спорт-Экспресс"
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