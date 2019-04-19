Дмитрий Стоцкий: Галицкий, бывает, приезжает на тренировки, бьет пенальти. Иногда забивает

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:17
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (30)
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (30)
11:19
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (8)
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (8)
11:03
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (31)
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (31)
08:12
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (13)
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (13)
06:41
Унаи Эмери: не знаю, сыграл ли Рэмси последний матч за "Арсенал. Он пропустит несколько недель
Унаи Эмери: не знаю, сыграл ли Рэмси последний матч за "Арсенал. Он пропустит несколько недель
03:08
Руслан Пименов: надеюсь, что в матче "Краснодар" - "Зенит" игра будет похожа на ту, что видели во встрече "Сити" - "Тоттенхэм" (4)
Руслан Пименов: надеюсь, что в матче "Краснодар" - "Зенит" игра будет похожа на ту, что видели во встрече "Сити" - "Тоттенхэм" (4)
Вчера, 23:58
"Наполи" снова проиграл "Арсеналу" и вылетел из Лиги Европы (1)
"Наполи" снова проиграл "Арсеналу" и вылетел из Лиги Европы (1)
Вчера, 23:51
"Валенсия" вышла в полуфинал Лиги Европы (3)
"Валенсия" вышла в полуфинал Лиги Европы (3)
Вчера, 23:16
Лилиан Тюрам: люди умирают, пересекая Средиземное море, но кого это трогает так же, как пожар в Нотр-Даме? (7)
Лилиан Тюрам: люди умирают, пересекая Средиземное море, но кого это трогает так же, как пожар в Нотр-Даме? (7)
Вчера, 23:09
Александр Кержаков: Чалов способен заиграть в Европе (3)
Александр Кержаков: Чалов способен заиграть в Европе (3)
Вчера, 22:27
Юношеская сборная России обыграла Румынию (3)
Юношеская сборная России обыграла Румынию (3)
Дмитрий Стоцкий: Галицкий, бывает, приезжает на тренировки, бьет пенальти. Иногда забивает
Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями от общения с президентом клуба Сергеем Галицким.
"Никогда не скажешь, что это миллиардер. Очень простой в общении, фанатик футбола. Кажется, что он всех детей в академии "Краснодара" знает по именам. Человек с большой буквы, Краснодар должен им гордиться. Условия созданы для России космические: интернат, стадион, инфраструктура.
Сергей Николаич раза 2-3 в неделю обязательно приезжает на наши тренировки, Бывает, после занятий и бьет пенальти. Выше при мне пока не попадал - только в створ. Иногда забивает, иногда нет. Вратари наши не уворачиваются, все по-честному.
После личного разговора удивился, что Галицкий знает, на каких позициях я играл в «Балтике». Думаю, он знает вообще все про тех, кто оказывается у него в команде", - цитирует Стоцкого Sport24.ru.
"Никогда не скажешь, что это миллиардер. Очень простой в общении, фанатик футбола. Кажется, что он всех детей в академии "Краснодара" знает по именам. Человек с большой буквы, Краснодар должен им гордиться. Условия созданы для России космические: интернат, стадион, инфраструктура.
Сергей Николаич раза 2-3 в неделю обязательно приезжает на наши тренировки, Бывает, после занятий и бьет пенальти. Выше при мне пока не попадал - только в створ. Иногда забивает, иногда нет. Вратари наши не уворачиваются, все по-честному.
После личного разговора удивился, что Галицкий знает, на каких позициях я играл в «Балтике». Думаю, он знает вообще все про тех, кто оказывается у него в команде", - цитирует Стоцкого Sport24.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.