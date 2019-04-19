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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Дмитрий Стоцкий: Галицкий, бывает, приезжает на тренировки, бьет пенальти. Иногда забивает

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями от общения с президентом клуба Сергеем Галицким.

"Никогда не скажешь, что это миллиардер. Очень простой в общении, фанатик футбола. Кажется, что он всех детей в академии "Краснодара" знает по именам. Человек с большой буквы, Краснодар должен им гордиться. Условия созданы для России космические: интернат, стадион, инфраструктура.

Сергей Николаич раза 2-3 в неделю обязательно приезжает на наши тренировки, Бывает, после занятий и бьет пенальти. Выше при мне пока не попадал - только в створ. Иногда забивает, иногда нет. Вратари наши не уворачиваются, все по-честному.

После личного разговора удивился, что Галицкий знает, на каких позициях я играл в «Балтике». Думаю, он знает вообще все про тех, кто оказывается у него в команде", - цитирует Стоцкого Sport24.ru.
Теги: Стоцкий Галицкий Краснодар
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