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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, передает "Рен ТВ".

Активные действия происходили на протяжении 12 минут.

На видео можно заметить, как Кокорин, подойдя к столу чиновников, сразу хватает стул и наносит удар в область головы Пака. Брат игрока Кирилл Кокорина бьет госслужащего кулаком.

Далее их пытаются остановить подоспевшие сотрудники кафе. Но Кирилл упорно хочет продолжить борьбу.

Денис Пак не был агрессивным все это время. Форвард "Зенита" почти сразу отошел в сторону и с улыбкой следил за действиями брата. В какой-то момент ситуация снова стала накаляться, после чего уже Гайсин получил удар по лицу от включившегося в конфликт Мамаева.
Теги: Кокорин Мамаев
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