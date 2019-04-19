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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Александр Кержаков: "Спартак" не показывает какой-то целостной игры

Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков раскритиковал нападающих "Спартака".

"В атаке в нынешнем сезоне "красно-белые" не блещут. Ни Зе Луиш, ни Луис Адриано не демонстрируют свой потенциал, да и весь "Спартак" какой-то целостной игры не показывает. Естественно, это в первую очередь сказывается на нападающих, которые по своему амплуа - люди зависимые. Невозможно взять мяч у своей штрафной, протащить его через все поле и забить", - цитирует Кержакова Спорт уик-энд.
Теги: Кержаков Спартак
Сегодня, 16:36
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(2)
#6  soloz   Россия (Сегодня, 17:24)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да ни какой спартак ..одно слово..Свин stuck_out_tongue_winking_eye ой..!Фу спартак !!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#5  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 17:19)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: DimonYA
про Дзюбу с Заболотным расскажи )

Самую целостную игру у них Кокорин показывает.
ПиСи: а из какой жопы этого непопадающего достали и кто вообще придумал у придурка с кличкой "глагол" спросить про игру? joy


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#4  teacher   (Сегодня, 17:05)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DimonYA
про Дзюбу с Заболотным расскажи )

А что рассказывать? У Зени 40 забито, разница +19!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#3  pisto   (Сегодня, 16:59)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DimonYA
про Дзюбу с Заболотным расскажи )

Спроси у Педры Роши, он тебе расскажет)
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#2  SMK   (Сегодня, 16:53)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Так и есть
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#1  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 16:51)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
про Дзюбу с Заболотным расскажи )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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