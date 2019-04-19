Россия РПЛ 2018/19
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17:12
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
13:17
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (34)
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (34)
11:19
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (8)
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (8)
11:03
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (32)
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (32)
08:12
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (13)
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (13)
06:41
Унаи Эмери: не знаю, сыграл ли Рэмси последний матч за "Арсенал. Он пропустит несколько недель
Унаи Эмери: не знаю, сыграл ли Рэмси последний матч за "Арсенал. Он пропустит несколько недель
03:08
Руслан Пименов: надеюсь, что в матче "Краснодар" - "Зенит" игра будет похожа на ту, что видели во встрече "Сити" - "Тоттенхэм" (4)
Руслан Пименов: надеюсь, что в матче "Краснодар" - "Зенит" игра будет похожа на ту, что видели во встрече "Сити" - "Тоттенхэм" (4)
Вчера, 23:58
"Наполи" снова проиграл "Арсеналу" и вылетел из Лиги Европы (1)
"Наполи" снова проиграл "Арсеналу" и вылетел из Лиги Европы (1)
Александр Кержаков: "Спартак" не показывает какой-то целостной игры
Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков раскритиковал нападающих "Спартака".
"В атаке в нынешнем сезоне "красно-белые" не блещут. Ни Зе Луиш, ни Луис Адриано не демонстрируют свой потенциал, да и весь "Спартак" какой-то целостной игры не показывает. Естественно, это в первую очередь сказывается на нападающих, которые по своему амплуа - люди зависимые. Невозможно взять мяч у своей штрафной, протащить его через все поле и забить", - цитирует Кержакова Спорт уик-энд.
"В атаке в нынешнем сезоне "красно-белые" не блещут. Ни Зе Луиш, ни Луис Адриано не демонстрируют свой потенциал, да и весь "Спартак" какой-то целостной игры не показывает. Естественно, это в первую очередь сказывается на нападающих, которые по своему амплуа - люди зависимые. Невозможно взять мяч у своей штрафной, протащить его через все поле и забить", - цитирует Кержакова Спорт уик-энд.
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