Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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"Спартак" победил "Енисей" в молодежном первенстве

В матче 24-го тура молодежного первенства России "Спартак" обыграл "Енисей" (2:1).

Молодежное первенство России. 24-й тур

Спартак-м — Енисей-м — 2:1 (0:0)

Голы: Мазуров, 51 (1:0); Прошляков, 57 (2:0); Марин, 71 (2:1).
Теги: Спартак Енисей
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#1  liasport433   (Сегодня, 17:22)
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Болеет за:
ЦСКА
из всех молодежных только про спартак написали... честно тошнит уже!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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