Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Глава "Зенита" рассказал, что будущее канала "Z+" пока не определено

Президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что клубный канал Z+ не покажет матч 24-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

"На матче с "Краснодаром" Z+ не планируется, потому что мы готовим программу к матчу с ЦСКА. На данный момент проект находится в тестовом режиме, и по итогам данного периода будет принято решение о его продлении либо закрытии. Данный период продлится до конца нынешнего сезона", – сказал Медведев.

Чемпионат
Теги: Зенит Краснодар
Сегодня, 17:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(3)
#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 18:09)
  • -2
  •  (2)
online

Говнопроводом будет работать по линии Сортир-арена - Бачкортастан


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама