Россия РПЛ 2018/19
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Глава "Зенита" рассказал, что будущее канала "Z+" пока не определено
Президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что клубный канал Z+ не покажет матч 24-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
"На матче с "Краснодаром" Z+ не планируется, потому что мы готовим программу к матчу с ЦСКА. На данный момент проект находится в тестовом режиме, и по итогам данного периода будет принято решение о его продлении либо закрытии. Данный период продлится до конца нынешнего сезона", – сказал Медведев.
Чемпионат
"На матче с "Краснодаром" Z+ не планируется, потому что мы готовим программу к матчу с ЦСКА. На данный момент проект находится в тестовом режиме, и по итогам данного периода будет принято решение о его продлении либо закрытии. Данный период продлится до конца нынешнего сезона", – сказал Медведев.
Чемпионат
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