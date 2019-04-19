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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Молодежная команда "Краснодара" 2004 г. р. стала чемпионом России

Футболисты "Краснодара" 2004 года рождения стали чемпионами России в своей возрастной группе.

В финале "Краснодар" обыграл "Чертаново" со счетом 1:0. Юные "быки" победили во всех шести матчах турнира с общим счетом 19:3.

Два игрока команды были названы лучшими игроками турнира:

Даниил Голиков — лучший вратарь;
Дмитрий Кучугура — лучший полузащитник.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 19:47
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(2)
#5  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 20:25)
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Тень отца
Вице-чемпион - наш фармклуб, а мы ему уступили только в полуфинале. Так что у нас и Быков будущее - есть.
А где там голубые пиявки и ушастые собиратели бульбария?

Это кто же "Чертаново" ваши фармом объявил? Вот выйдут они в Премьер-лигу, и еще неизвестно, кто чьим фармом будет! wink А ваше будущее мы уже не первый год наблюдаем. Оно играет где угодно, но не у вас. smile
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#4  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 20:22)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Soldaten
Ваше будущее

Всяко лучше, чем овраг, в котором тебя Вольфсбург доедает joy


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#3  Soldaten   (Сегодня, 20:14)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Тень отца,
Ваше будущее - сосиски, сардельки, грудинка и шпик laughing
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 20:03)
  • -2
  •  (2)

Вице-чемпион - наш фармклуб, а мы ему уступили только в полуфинале. Так что у нас и Быков будущее - есть.
А где там голубые пиявки и ушастые собиратели бульбария?


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 19:51)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Было бы грустно, если бы это не произошло...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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