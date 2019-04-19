Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:21
Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее (5)
Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее (5)
18:38
Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний (39)
Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний (39)
17:12
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
13:17
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (42)
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (42)
11:19
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (8)
Сергей Прядкин: мы обязательно будем конкурировать в Лиге чемпионов. Надо подождать чуть-чуть (8)
11:03
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (31)
Валерий Газзаев: нужно полностью убрать лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав примерно в 40 раз (31)
08:12
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (13)
Ройзман - о процессе над Кокориным и Мамаевым: Вы представляете, во сколько нам это все обходится? (13)
Молодежная команда "Краснодара" 2004 г. р. стала чемпионом России
Футболисты "Краснодара" 2004 года рождения стали чемпионами России в своей возрастной группе.
В финале "Краснодар" обыграл "Чертаново" со счетом 1:0. Юные "быки" победили во всех шести матчах турнира с общим счетом 19:3.
Два игрока команды были названы лучшими игроками турнира:
Даниил Голиков — лучший вратарь;
Дмитрий Кучугура — лучший полузащитник.
ФК "Краснодар"
В финале "Краснодар" обыграл "Чертаново" со счетом 1:0. Юные "быки" победили во всех шести матчах турнира с общим счетом 19:3.
Два игрока команды были названы лучшими игроками турнира:
Даниил Голиков — лучший вратарь;
Дмитрий Кучугура — лучший полузащитник.
ФК "Краснодар"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.