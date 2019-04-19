Молодежная команда "Краснодара" 2004 г. р. стала чемпионом России

Футболисты "Краснодара" 2004 года рождения стали чемпионами России в своей возрастной группе.В финале "Краснодар" обыграл "Чертаново" со счетом 1:0. Юные "быки" победили во всех шести матчах турнира с общим счетом 19:3.Два игрока команды были названы лучшими игроками турнира:Даниил Голиков — лучший вратарь;Дмитрий Кучугура — лучший полузащитник.