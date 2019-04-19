Россия РПЛ 2018/19
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Илья Геркус: "Краснодару" ни в коем случае нельзя проигрывать "Зениту"
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус спрогнозировал результат матча "Краснодар" - "Зенит".
"Сложный для прогноза матч. "Краснодару" нельзя проигрывать — он сражается как минимум за Лигу чемпионов. Но и "Зениту" нельзя подпускать соперника на расстояние в три очка. Похожий сценарий со стороны питерцев наблюдали две недели назад в матче с "Локо". Тогда все завершилось ничьей 1:1", - написал Геркус в инстаграме.
"Сложный для прогноза матч. "Краснодару" нельзя проигрывать — он сражается как минимум за Лигу чемпионов. Но и "Зениту" нельзя подпускать соперника на расстояние в три очка. Похожий сценарий со стороны питерцев наблюдали две недели назад в матче с "Локо". Тогда все завершилось ничьей 1:1", - написал Геркус в инстаграме.
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