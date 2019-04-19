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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Ахмат
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Ахмат 24 33
8 Оренбург 23 32
9 Арсенал Тула 23 32
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Илья Геркус: "Краснодару" ни в коем случае нельзя проигрывать "Зениту"

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус спрогнозировал результат матча "Краснодар" - "Зенит".

"Сложный для прогноза матч. "Краснодару" нельзя проигрывать — он сражается как минимум за Лигу чемпионов. Но и "Зениту" нельзя подпускать соперника на расстояние в три очка. Похожий сценарий со стороны питерцев наблюдали две недели назад в матче с "Локо". Тогда все завершилось ничьей 1:1", - написал Геркус в инстаграме.
Теги: Краснодар Зенит Геркус
Сегодня, 21:29
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#1  utekay  Россия (Сегодня, 21:32)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Тогда все завершилось ничьей 1:1"
завтра также будет наверное


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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