Россия РПЛ 2018/19
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Магомед Адиев: "Анжи" все еще в теме
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал поражение от "Ахмата" (0:1).
"Самый позитивный итог - "Анжи" все еще в теме. Идем дальше. У нас остались еще игры, будем прилагать усилия, чтобы сохранить лицо, быть конкурентоспособными, что бы ни происходило на поле. Я благодарен каждому болельщику, который пришел на стадион. Погода была не очень футбольная. Когда команда пребывает в тумане своего возможного существования, у нас остается одна мотивация - болельщики", - сказал Адиев в эфире "Матч премьер".
"Самый позитивный итог - "Анжи" все еще в теме. Идем дальше. У нас остались еще игры, будем прилагать усилия, чтобы сохранить лицо, быть конкурентоспособными, что бы ни происходило на поле. Я благодарен каждому болельщику, который пришел на стадион. Погода была не очень футбольная. Когда команда пребывает в тумане своего возможного существования, у нас остается одна мотивация - болельщики", - сказал Адиев в эфире "Матч премьер".
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