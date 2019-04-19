Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Ахмат
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Ахмат 24 33
8 Оренбург 23 32
9 Арсенал Тула 23 32
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Магомед Адиев: "Анжи" все еще в теме

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал поражение от "Ахмата" (0:1).

"Самый позитивный итог - "Анжи" все еще в теме. Идем дальше. У нас остались еще игры, будем прилагать усилия, чтобы сохранить лицо, быть конкурентоспособными, что бы ни происходило на поле. Я благодарен каждому болельщику, который пришел на стадион. Погода была не очень футбольная. Когда команда пребывает в тумане своего возможного существования, у нас остается одна мотивация - болельщики", - сказал Адиев в эфире "Матч премьер".
Теги: Адиев Анжи Ахмат
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#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 23:01)
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  •  (2)

В смысле, от Зины за товарняк пришла зарплата?


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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