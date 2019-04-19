Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:21
Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее (5)
Вандерсон: я бы не торопился провозглашать "Зенит" чемпионом - "Краснодар" ничуть не слабее (5)
18:38
Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний (51)
Орлов: "Спартак" зимой взял кубок, а "Зенит" все проиграл. Но смеется тот, кто смеется последний (51)
17:12
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
Вандерсон: нас ждет важнейшая игра в выходные, но вообще для "Краснодара" сейчас все матчи как финальные (1)
13:17
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (45)
Жена Макеева о Паке: в регионах люди вынуждены выживать на 7 тысяч рублей. А этот, #####, страдания испытал? (45)
Погружение «Анжи»: букмекеров не посрамили, к ФНЛ приблизились
24-й тур чемпионата России по футболу среди команд Премьер-Лиги открывался в Каспийске. «Анжи» проводил важнейший матч в контексте борьбы за выживание. Махачкалинцы, несмотря на старание, не сумели набрать важные очки, пропустив в концовке. Rusfootball.info – о кавказском дерби.
Перед началом матча букмекеры совершенно не верили в «Анжи». Так, в линии на победу «Анжи» давали заоблачные коэффициенты, достигающие 19.25! Лишь ближе к началу встречи котировки поползли вниз, но всё равно остались на уровне 8.00.
Неверие букмекеров в хозяев было не совсем логичным. Да, в последних турах махачкалинцы получили по пять мячей от «Краснодара» и «Зенита», но, в целом, команда явно не вывесила белый флаг. Очевидно, что наставнику «Анжи» Магомеду Адиеву перед каждым матчем приходится совершать мини-подвиг в плане мотивации футболистов. Но команда всё равно продолжает биться.
В матче с «Ахматом» «Анжи» вовсе не был безнадёжен. Да, хозяева сыграли крайне осторожно, уповая на контратаки, но план на игру выполняли чётко. Махачкалинцы расставились с глубоким расположением на поле, отправив вперёд лишь Адлана Кацаева и Андреса Понсе. «Ахмат» действовал с явным креном на правый фланг, использовав расстановку с тремя центральными защитниками. Гостям явно не хватало мобильного Ризвана Уциева, пропускавшего матч из-за травмы.
У каждого из форвардов «Анжи» было по одному классному шансу. В первом тайме Кацаев заставил голкипера «Ахмата» Евгения Городова блеснуть реакцией, а после перерыва уже Понсе устроил двойной удар. После углового Понсе сперва пробил в штангу, а затем должен был добить мяч в ворота повторной попыткой, но направил мяч в небеса.
После упущенного шанса открыть счёт в матче, «Анжи» явно сник. В оставшиеся 40 минут игры махачкалинцы нанесли лишь три удара по воротам, а их соперник – девять. И если в первом тайме «Ахмат» владел лишь территориальным преимуществом, то во втором – уже и игровым, выраженном в опасных моментах.
Грозненцы забили после стандарта на 77-й минуте. У «Анжи» после этого уже не хватило сил и мотивации, чтобы вернуться в игру. После пропущенного мяча и вплоть до финального свистка футболисты «Анжи» лишь однажды встретились с мячом в чужой штрафной!
В целом, обе команды провели весьма посредственный матч, о чём свидетельствует тепловая карта. Смотреть на это «зрелище» после ярчайшей недели в Лиге чемпионов было сложно.
Игра преимущественно проходила в центре поля, а опасные моменты возникали в основном после стандартов и индивидуальных ошибок. Команды обошлись малой кровью, только гости свои очки взяли, а хозяева – нет.
Удастся ли подняться со дна?
Для «Ахмата» эта победа имела большое значение. Теперь грозненцы набрали 33 очка и фактически гарантировали себе сохранение прописки в РПЛ. От «Динамо», находящегося в зоне стыковых матчей, «Ахмат» отделяют восемь очков. Вряд ли грозненцам придётся думать о выживании в концовке сезона. Теперь футболисты «Ахмата» могут помечтать и о большем: они отстают от «Спартака», занимающего пятое место, всего на три очка. Правда, тут, скорее, идёт речь лишь о мечтах, ведь в заключительных турах «Ахмату» ещё предстоит сыграть с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Ростовом».
Для «Анжи» дела теперь стали совсем плохи. Махачкалинцам в конце сезона нужно настоящее чудо, чтобы продлить пребывание в элитном дивизионе. Футболисты «Анжи» отстают от стыковой зоны на два очка, да ещё и провели на один матч больше, чем «Уфа», располагающаяся на 14-й строчке «Уфа». Уже после 24-го тура отставание «Анжи» может увеличиться: «Уфа» на своём поле сыграет с «Арсеналом». Единственным поводом для оптимизма махачкалинцев является лишь относительно лёгкий календарь на финише сезона. Так, из числа грандов «Анжи» сыграет только с ЦСКА. Но пока что перспективы махачкалинцев выглядят весьма туманно.
Чемпионат России
24-й тур
"Анжи" - "Ахмат" 0:1 (0:0)
Гол: Иванов 77
"Анжи": Дюпин, Гапон, Удалый, Калошин, Гиголаев, Гайдаров (Иванченко 79), Кулик, Закиров, Ахъядов, Понсе (Маркелов 79), Кацаев (Долгов 66)
"Ахмат": Городов, Плиев, Семёнов, Нижич, Швец, Мохаммади, Роши, Раванелли (Шиманьски 81), Иванов, Исмаэл, Балай (Бериша 65)
Предупреждения: Кулик 48, Долгов 67, Семёнов 84
Фото - "твиттер" "Ахмата", WhoScored
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Перед началом матча букмекеры совершенно не верили в «Анжи». Так, в линии на победу «Анжи» давали заоблачные коэффициенты, достигающие 19.25! Лишь ближе к началу встречи котировки поползли вниз, но всё равно остались на уровне 8.00.
Неверие букмекеров в хозяев было не совсем логичным. Да, в последних турах махачкалинцы получили по пять мячей от «Краснодара» и «Зенита», но, в целом, команда явно не вывесила белый флаг. Очевидно, что наставнику «Анжи» Магомеду Адиеву перед каждым матчем приходится совершать мини-подвиг в плане мотивации футболистов. Но команда всё равно продолжает биться.
? «Ахмат» одерживает победу над «Анжи» в Каспийске, вновь забив во втором тайме. 16 из 23-х своих голов грозненцы реализовали именно во второй половине встречи.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 19, 2019
? Итоговая статистика #АнжиАхмат #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/P4IZ8YICRx
В матче с «Ахматом» «Анжи» вовсе не был безнадёжен. Да, хозяева сыграли крайне осторожно, уповая на контратаки, но план на игру выполняли чётко. Махачкалинцы расставились с глубоким расположением на поле, отправив вперёд лишь Адлана Кацаева и Андреса Понсе. «Ахмат» действовал с явным креном на правый фланг, использовав расстановку с тремя центральными защитниками. Гостям явно не хватало мобильного Ризвана Уциева, пропускавшего матч из-за травмы.
Слева - усреднённые позиици игроков "Анжи", справа - "Ахмата"
У каждого из форвардов «Анжи» было по одному классному шансу. В первом тайме Кацаев заставил голкипера «Ахмата» Евгения Городова блеснуть реакцией, а после перерыва уже Понсе устроил двойной удар. После углового Понсе сперва пробил в штангу, а затем должен был добить мяч в ворота повторной попыткой, но направил мяч в небеса.
После упущенного шанса открыть счёт в матче, «Анжи» явно сник. В оставшиеся 40 минут игры махачкалинцы нанесли лишь три удара по воротам, а их соперник – девять. И если в первом тайме «Ахмат» владел лишь территориальным преимуществом, то во втором – уже и игровым, выраженном в опасных моментах.
Как это было: «Анжи» 0-1 «Ахмат» ?????? pic.twitter.com/ORIc9OUXWW— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) April 19, 2019
Грозненцы забили после стандарта на 77-й минуте. У «Анжи» после этого уже не хватило сил и мотивации, чтобы вернуться в игру. После пропущенного мяча и вплоть до финального свистка футболисты «Анжи» лишь однажды встретились с мячом в чужой штрафной!
В целом, обе команды провели весьма посредственный матч, о чём свидетельствует тепловая карта. Смотреть на это «зрелище» после ярчайшей недели в Лиге чемпионов было сложно.
Слева - тепловая карта "Анжи", справа - "Ахмата"
Игра преимущественно проходила в центре поля, а опасные моменты возникали в основном после стандартов и индивидуальных ошибок. Команды обошлись малой кровью, только гости свои очки взяли, а хозяева – нет.
Удастся ли подняться со дна?
Для «Ахмата» эта победа имела большое значение. Теперь грозненцы набрали 33 очка и фактически гарантировали себе сохранение прописки в РПЛ. От «Динамо», находящегося в зоне стыковых матчей, «Ахмат» отделяют восемь очков. Вряд ли грозненцам придётся думать о выживании в концовке сезона. Теперь футболисты «Ахмата» могут помечтать и о большем: они отстают от «Спартака», занимающего пятое место, всего на три очка. Правда, тут, скорее, идёт речь лишь о мечтах, ведь в заключительных турах «Ахмату» ещё предстоит сыграть с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Ростовом».
Для «Анжи» дела теперь стали совсем плохи. Махачкалинцам в конце сезона нужно настоящее чудо, чтобы продлить пребывание в элитном дивизионе. Футболисты «Анжи» отстают от стыковой зоны на два очка, да ещё и провели на один матч больше, чем «Уфа», располагающаяся на 14-й строчке «Уфа». Уже после 24-го тура отставание «Анжи» может увеличиться: «Уфа» на своём поле сыграет с «Арсеналом». Единственным поводом для оптимизма махачкалинцев является лишь относительно лёгкий календарь на финише сезона. Так, из числа грандов «Анжи» сыграет только с ЦСКА. Но пока что перспективы махачкалинцев выглядят весьма туманно.
Чемпионат России
24-й тур
"Анжи" - "Ахмат" 0:1 (0:0)
Гол: Иванов 77
"Анжи": Дюпин, Гапон, Удалый, Калошин, Гиголаев, Гайдаров (Иванченко 79), Кулик, Закиров, Ахъядов, Понсе (Маркелов 79), Кацаев (Долгов 66)
"Ахмат": Городов, Плиев, Семёнов, Нижич, Швец, Мохаммади, Роши, Раванелли (Шиманьски 81), Иванов, Исмаэл, Балай (Бериша 65)
Предупреждения: Кулик 48, Долгов 67, Семёнов 84
Фото - "твиттер" "Ахмата", WhoScored
Антон Мозговой, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.