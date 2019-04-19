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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Ахмат 24 33
8 Оренбург 23 32
9 Арсенал Тула 23 32
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Погружение «Анжи»: букмекеров не посрамили, к ФНЛ приблизились

24-й тур чемпионата России по футболу среди команд Премьер-Лиги открывался в Каспийске. «Анжи» проводил важнейший матч в контексте борьбы за выживание. Махачкалинцы, несмотря на старание, не сумели набрать важные очки, пропустив в концовке. Rusfootball.info – о кавказском дерби.

Погружение «Анжи»: букмекеров не посрамили, к ФНЛ приблизились


Перед началом матча букмекеры совершенно не верили в «Анжи». Так, в линии на победу «Анжи» давали заоблачные коэффициенты, достигающие 19.25! Лишь ближе к началу встречи котировки поползли вниз, но всё равно остались на уровне 8.00.

Неверие букмекеров в хозяев было не совсем логичным. Да, в последних турах махачкалинцы получили по пять мячей от «Краснодара» и «Зенита», но, в целом, команда явно не вывесила белый флаг. Очевидно, что наставнику «Анжи» Магомеду Адиеву перед каждым матчем приходится совершать мини-подвиг в плане мотивации футболистов. Но команда всё равно продолжает биться.



В матче с «Ахматом» «Анжи» вовсе не был безнадёжен. Да, хозяева сыграли крайне осторожно, уповая на контратаки, но план на игру выполняли чётко. Махачкалинцы расставились с глубоким расположением на поле, отправив вперёд лишь Адлана Кацаева и Андреса Понсе. «Ахмат» действовал с явным креном на правый фланг, использовав расстановку с тремя центральными защитниками. Гостям явно не хватало мобильного Ризвана Уциева, пропускавшего матч из-за травмы.


Слева - усреднённые позиици игроков "Анжи", справа - "Ахмата"


У каждого из форвардов «Анжи» было по одному классному шансу. В первом тайме Кацаев заставил голкипера «Ахмата» Евгения Городова блеснуть реакцией, а после перерыва уже Понсе устроил двойной удар. После углового Понсе сперва пробил в штангу, а затем должен был добить мяч в ворота повторной попыткой, но направил мяч в небеса.

После упущенного шанса открыть счёт в матче, «Анжи» явно сник. В оставшиеся 40 минут игры махачкалинцы нанесли лишь три удара по воротам, а их соперник – девять. И если в первом тайме «Ахмат» владел лишь территориальным преимуществом, то во втором – уже и игровым, выраженном в опасных моментах.



Грозненцы забили после стандарта на 77-й минуте. У «Анжи» после этого уже не хватило сил и мотивации, чтобы вернуться в игру. После пропущенного мяча и вплоть до финального свистка футболисты «Анжи» лишь однажды встретились с мячом в чужой штрафной!

В целом, обе команды провели весьма посредственный матч, о чём свидетельствует тепловая карта. Смотреть на это «зрелище» после ярчайшей недели в Лиге чемпионов было сложно.


Слева - тепловая карта "Анжи", справа - "Ахмата"


Игра преимущественно проходила в центре поля, а опасные моменты возникали в основном после стандартов и индивидуальных ошибок. Команды обошлись малой кровью, только гости свои очки взяли, а хозяева – нет.

Удастся ли подняться со дна?

Для «Ахмата» эта победа имела большое значение. Теперь грозненцы набрали 33 очка и фактически гарантировали себе сохранение прописки в РПЛ. От «Динамо», находящегося в зоне стыковых матчей, «Ахмат» отделяют восемь очков. Вряд ли грозненцам придётся думать о выживании в концовке сезона. Теперь футболисты «Ахмата» могут помечтать и о большем: они отстают от «Спартака», занимающего пятое место, всего на три очка. Правда, тут, скорее, идёт речь лишь о мечтах, ведь в заключительных турах «Ахмату» ещё предстоит сыграть с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА и «Ростовом».

Для «Анжи» дела теперь стали совсем плохи. Махачкалинцам в конце сезона нужно настоящее чудо, чтобы продлить пребывание в элитном дивизионе. Футболисты «Анжи» отстают от стыковой зоны на два очка, да ещё и провели на один матч больше, чем «Уфа», располагающаяся на 14-й строчке «Уфа». Уже после 24-го тура отставание «Анжи» может увеличиться: «Уфа» на своём поле сыграет с «Арсеналом». Единственным поводом для оптимизма махачкалинцев является лишь относительно лёгкий календарь на финише сезона. Так, из числа грандов «Анжи» сыграет только с ЦСКА. Но пока что перспективы махачкалинцев выглядят весьма туманно.

Чемпионат России

24-й тур

"Анжи" - "Ахмат" 0:1 (0:0)

Гол: Иванов 77

"Анжи": Дюпин, Гапон, Удалый, Калошин, Гиголаев, Гайдаров (Иванченко 79), Кулик, Закиров, Ахъядов, Понсе (Маркелов 79), Кацаев (Долгов 66)

"Ахмат": Городов, Плиев, Семёнов, Нижич, Швец, Мохаммади, Роши, Раванелли (Шиманьски 81), Иванов, Исмаэл, Балай (Бериша 65)

Предупреждения: Кулик 48, Долгов 67, Семёнов 84

Фото - "твиттер" "Ахмата", WhoScored

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Анжи Ахмат
Сегодня, 23:05
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