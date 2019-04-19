Погружение «Анжи»: букмекеров не посрамили, к ФНЛ приблизились

? «Ахмат» одерживает победу над «Анжи» в Каспийске, вновь забив во втором тайме. 16 из 23-х своих голов грозненцы реализовали именно во второй половине встречи.



? Итоговая статистика #АнжиАхмат #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/P4IZ8YICRx