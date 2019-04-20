Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Дмитрий Скопинцев: пробовал оттащить кота, но он схватился за кожаное сидение

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев рассказал, как подобрал кота, с которым теперь смотрит футбол.

"После игры он ко мне подбежал на базе "Краснодара" и начал ластиться, не отпускал меня. Я его погладил и пошёл дальше, к машине. Открываю её, а он запрыгнул. Попробовал его оттащить обратно, но он схватился за кожаное сидение. Пришлось везти его домой, а в час ночи отвез в ветеринарку. Ему сделали все процедуры, стал домашним котом. Кажется, он нашёл своего человека, теперь довольный живёт у меня. Назвал Гарфилдом. Теперь вместе футбол смотрим", - цитирует Скопинцева "Чемпионат.сом" .
[Ссылка]
Чемпионат.com: новости спорта
http://championat.com
Теги: Скопинцев Краснодар
Сегодня, 20:13
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6
(2)
#6  лад  USSR (Сегодня, 20:57)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
прикольно )
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#5  Старый Друх  Город-Герой Ленинград (Сегодня, 20:50)
  • +2
  •  (4)

Цитата: ajax1012
А вот Кокорин даже не спросил Пака, кем тот работает!


Пак работает котом?
Регистрация: 17.08.2007 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:40)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ajax1012
А вот Кокорин даже не спросил Пака, кем тот работает!

Настоящие мужики сначала бьют, а потом спрашивают blush
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  ajax1012  Москва (Сегодня, 20:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Александр Ковалёв
Стулом надо было кота оглушить, и выбросить!

Котика то за что? Он же не чиновник...


А вот Кокорин даже не спросил Пака, кем тот работает!
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:25)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Ковалёв
Стулом надо было кота оглушить, и выбросить!

Котика то за что? Он же не чиновник...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Александр Ковалёв   (Сегодня, 20:21)
  • -7
  •  (9)
online

Стулом надо было кота оглушить, и выбросить!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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