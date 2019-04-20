Россия РПЛ 2018/19
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21:11
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
18:29
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
14:32
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
12:19
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
11:04
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
10:30
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
Дмитрий Скопинцев: пробовал оттащить кота, но он схватился за кожаное сидение
Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев рассказал, как подобрал кота, с которым теперь смотрит футбол.
"После игры он ко мне подбежал на базе "Краснодара" и начал ластиться, не отпускал меня. Я его погладил и пошёл дальше, к машине. Открываю её, а он запрыгнул. Попробовал его оттащить обратно, но он схватился за кожаное сидение. Пришлось везти его домой, а в час ночи отвез в ветеринарку. Ему сделали все процедуры, стал домашним котом. Кажется, он нашёл своего человека, теперь довольный живёт у меня. Назвал Гарфилдом. Теперь вместе футбол смотрим", - цитирует Скопинцева "Чемпионат.сом" .
[Ссылка]
Чемпионат.com: новости спорта
http://championat.com
"После игры он ко мне подбежал на базе "Краснодара" и начал ластиться, не отпускал меня. Я его погладил и пошёл дальше, к машине. Открываю её, а он запрыгнул. Попробовал его оттащить обратно, но он схватился за кожаное сидение. Пришлось везти его домой, а в час ночи отвез в ветеринарку. Ему сделали все процедуры, стал домашним котом. Кажется, он нашёл своего человека, теперь довольный живёт у меня. Назвал Гарфилдом. Теперь вместе футбол смотрим", - цитирует Скопинцева "Чемпионат.сом" .
[Ссылка]
Чемпионат.com: новости спорта
http://championat.com
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