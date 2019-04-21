Россия РПЛ 2018/19
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16:00
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев
11:31
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (6)
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (6)
10:52
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (19)
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (19)
09:44
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
09:19
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (4)
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (4)
09:03
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (23)
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (23)
08:35
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (8)
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (8)
03:10
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (3)
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (3)
Стали известны стартовые составы "Урала" и "Рубина"
Стали известны стартовые составы "Урала" и "Рубина" на матч 24-го тура российской Премьер-лиги.
"Урал": Годзюр, Кулаков, Страндберг, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков.
"Рубин": Иван Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Игорь Коновалов, Полоз.
"Урал": Годзюр, Кулаков, Страндберг, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков.
"Рубин": Иван Коновалов, Цаллагов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Подберезкин, Игорь Коновалов, Полоз.
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