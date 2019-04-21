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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» (3:2) и ничью в дерби «Локомотив» - ЦСКА (1:1) в 24 туре РПЛ, а также восхитился игрой молодого голкипера краснодарцев Матвея Сафонова.

- После победы над «Краснодаром» «Зенит» можно поздравлять с чемпионством?

- Они близки к золотым медалям, но поздравлять надо только тогда, когда действительно выиграют: уж больно остросюжетная эта финишная прямая, много сюрпризов преподности может. Матчи такого накала видим! Но отрыв, конечно, у «Зенита» значительный.

- Поражение краснодарцев позволило подняться на вторую строчку «Локомотиву».

- Это не играет роли. Свои очки «Локо» все равно набирал. «Локомотив» в матче с ЦСКА выстоял. Обе команды провели такой же качественный матч, как и «Зенит» с «Краснодаром».

- И все-таки поединок в Краснодаре получился значительно более зрелищным. Согласны?

- Первый тайм, честно говоря, не смотрел. Я возвращался с матча «Локомотив» - ЦСКА, а второй - действительно настоящий шедевр: скорость, динамика, борьба - всё, что держит до последнего в напряжении зрителя. Мы видели хорошее физическое состояние футболистов обеих команд, а также командное взаимодействие, проявление индивидуального мастерства и красивые голы. Прошедшие два матча, наверное, особняком стоят в нашем чемпионате. Как по результату, так и по качеству игровых действий.

- Наверное, игру в Краснодаре можно сравнить с остросюжетным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»?

- По накалу точно не уступал. Но наши команды лучше играли в обороне, чем великие представители английского футбола, допустившие очень много ошибок.

- Что скажете о молодом голкипере краснодарцев Матвее Сафонове?

- Уже не первую игру он демонстрирует стабильность и мастерство. Не в первый раз он надежно защищает свои ворота. При этом в таком возрасте для вратаря как для личности очень важно, чтобы партнеры по команде его уважали, понимали и слушали все его рекомендации. И это Сафонову сегодня удается. Это очень большое его завоевание. Его игра впечатляет.

- Есть у Сафонова в ближайшее время перспективы попасть в сборную России?

- Трудно сказать. У нас много достойных вратарей, но, по крайней мере, сейчас мы видим, что Сафонов идет верным путем. Таким путем у нас шел Акинфеев. Сейчас у нас появляется еще один вратарь такого калибра.

- Поговорим о дерби в Черкизове. Вы отметили, что соперники провели очень качественный матч.

- Да, это была хорошая игра по своему содержанию. Накал этого матча, конечно, диктовало соседствующее турнирное положение обеих команд в турнирной таблице. Отсюда у обоих соперников было огромное стремление сделать всё возможное, чтобы взять три очка. Наверное, сегодня надо отметить «Локомотив», который усилил свой атакующий потенциал, поставив в середину трёх креативных хавбеков. Это Фернандеш, Крыховяк и Миранчук. Начали красно-зеленые очень хорошо, но сказать, что ЦСКА уступал хозяевам, нельзя. При первой возможности армейцы тоже атаковали. В принципе обе команды отвечали друг другу атакой на атаку. Мне больше понравился «Локомотив», в плане командных взаимодействий. В плане позиционной игры, когда вся команда выстраивалась по мячу и не оставляла игрового пространства армейцам. Хорош был пас Смолова, на который откликнулся Хеведас. После гола ситуация изменилась: армейцы прибавили, «Локомотив» отдал сопернику мяч, а красно-синие начали диктовать свои условия. Как следствие, армейцы сравняли счет. Чалов в стиле очень серьезного нападающего отквитал мяч. Счет 1:1, по-моему, вполне соответствует всему тому, что происходило на поле.
Теги: Игнатьев Зенит Краснодар
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