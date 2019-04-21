Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» (3:2) и ничью в дерби «Локомотив» - ЦСКА (1:1) в 24 туре РПЛ, а также восхитился игрой молодого голкипера краснодарцев Матвея Сафонова.

