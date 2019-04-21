Россия РПЛ 2018/19
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Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» (3:2) и ничью в дерби «Локомотив» - ЦСКА (1:1) в 24 туре РПЛ, а также восхитился игрой молодого голкипера краснодарцев Матвея Сафонова.
- Они близки к золотым медалям, но поздравлять надо только тогда, когда действительно выиграют: уж больно остросюжетная эта финишная прямая, много сюрпризов преподности может. Матчи такого накала видим! Но отрыв, конечно, у «Зенита» значительный.
- Поражение краснодарцев позволило подняться на вторую строчку «Локомотиву».
- Это не играет роли. Свои очки «Локо» все равно набирал. «Локомотив» в матче с ЦСКА выстоял. Обе команды провели такой же качественный матч, как и «Зенит» с «Краснодаром».
- И все-таки поединок в Краснодаре получился значительно более зрелищным. Согласны?
- Первый тайм, честно говоря, не смотрел. Я возвращался с матча «Локомотив» - ЦСКА, а второй - действительно настоящий шедевр: скорость, динамика, борьба - всё, что держит до последнего в напряжении зрителя. Мы видели хорошее физическое состояние футболистов обеих команд, а также командное взаимодействие, проявление индивидуального мастерства и красивые голы. Прошедшие два матча, наверное, особняком стоят в нашем чемпионате. Как по результату, так и по качеству игровых действий.
- Наверное, игру в Краснодаре можно сравнить с остросюжетным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»?
- По накалу точно не уступал. Но наши команды лучше играли в обороне, чем великие представители английского футбола, допустившие очень много ошибок.
- Что скажете о молодом голкипере краснодарцев Матвее Сафонове?
- Уже не первую игру он демонстрирует стабильность и мастерство. Не в первый раз он надежно защищает свои ворота. При этом в таком возрасте для вратаря как для личности очень важно, чтобы партнеры по команде его уважали, понимали и слушали все его рекомендации. И это Сафонову сегодня удается. Это очень большое его завоевание. Его игра впечатляет.
- Есть у Сафонова в ближайшее время перспективы попасть в сборную России?
- Трудно сказать. У нас много достойных вратарей, но, по крайней мере, сейчас мы видим, что Сафонов идет верным путем. Таким путем у нас шел Акинфеев. Сейчас у нас появляется еще один вратарь такого калибра.
- Поговорим о дерби в Черкизове. Вы отметили, что соперники провели очень качественный матч.
- Да, это была хорошая игра по своему содержанию. Накал этого матча, конечно, диктовало соседствующее турнирное положение обеих команд в турнирной таблице. Отсюда у обоих соперников было огромное стремление сделать всё возможное, чтобы взять три очка. Наверное, сегодня надо отметить «Локомотив», который усилил свой атакующий потенциал, поставив в середину трёх креативных хавбеков. Это Фернандеш, Крыховяк и Миранчук. Начали красно-зеленые очень хорошо, но сказать, что ЦСКА уступал хозяевам, нельзя. При первой возможности армейцы тоже атаковали. В принципе обе команды отвечали друг другу атакой на атаку. Мне больше понравился «Локомотив», в плане командных взаимодействий. В плане позиционной игры, когда вся команда выстраивалась по мячу и не оставляла игрового пространства армейцам. Хорош был пас Смолова, на который откликнулся Хеведас. После гола ситуация изменилась: армейцы прибавили, «Локомотив» отдал сопернику мяч, а красно-синие начали диктовать свои условия. Как следствие, армейцы сравняли счет. Чалов в стиле очень серьезного нападающего отквитал мяч. Счет 1:1, по-моему, вполне соответствует всему тому, что происходило на поле.
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