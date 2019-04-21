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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Президент РФС Александр Дюков следит за финансовой ситуацией "Анжи"

Президент РФС Александр Дюков встретился с генеральным директором "Анжи" Абсалутдином Агарагимовым и обсудил финансовую ситуацию клуба. Об этом сообщил руководитель пресс-службы махачкалинцев Сергей Расулов.

Ранее появилась информация, что "Анжи" может быть не допущен до лицензирования на следующий сезон из-за долгов почти на 250 миллионов рублей, в том числе в размере 5 миллионов рублей перед футболистом Дмитрием Белоруковым.

"Генеральный директор "Анжи" действительно встретился с господином Дюковым. Встреча прошла доброжелательно, Александр Валерьевич дал понять, что следит за ситуацией в "Анжи", озабочен ею и надеется на позитивное разрешение проблем клуба.

Президент РФС пообещал помочь сохранить академию. Что касается непосредственно судьбы "Анжи", то он посоветовал в первую очередь наладить отношения между клубом и руководством республики Дагестан", - цитирует Расулова ТАСС.
Теги: Дюков Анжи
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