Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Евгений Ловчев: поддерживаю Кононова. "Спартак" стал по-другому играть в атаку

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев выступил со словами поддержки в адрес главного тренера красно-белых Олега Кононова.

"Несколько слов об Олеге Кононове. У нас часто так: одна-две неудачи — и со всех сторон несётся: "Тренера в отставку!" На днях мне позвонил Валера Рейнгольд. Говорит, что надо вступиться за Олега Кононова. И я с ним согласен. Поэтому хочу поддержать Олега.

При этом я вижу все минусы в игре "Спартака". И не только в игре. Нервозность болельщиков передаётся и тренеру, и команде. На этой неделе я позвонил Олегу, спросил об обстановке. Он сказал, что была встреча с руководством, и там было сказано, что ему доверяют, он продолжает работать.

Многие задаются вопросом, а что вообще Кононов изменил в команде за то время, что работает с ней. Конечно, результаты не те, которые хотелось бы видеть. Но не заметить, например, что "Спартак" по-другому стал играть в атаку, нельзя. Игра перестроилась. Теперь игроки почти каждый пас стараются отдать в глубину, а не поперёк. Тот же Мельгарехо постоянно получает проникающие передачи. И не забивает… Ну вот такой он исполнитель.

Ещё. Мне много приходилось играть в сборной, в том числе у Валерия Васильевича Лобановского. У него люди постоянно отрабатывали подачи с фланга. Сегодня в "Спартаке" я не вижу ни одного человека, способного регулярно и точно подавать в штрафную. В связи с этим вновь вспоминаю Ерёменко, который оказался не нужен "Спартаку" (почему — я уже писал ранее) и в прошлой игре опять показал, как надо подавать.

И всё же я поддерживаю Кононова. Вижу, как он выстраивает игру. Если команда создаёт моменты, они всё равно рано или поздно будут реализованы", — написал Ловчев в своем телеграм-канале.
Теги: Ловчев Кононов Спартак
Сегодня, 16:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  magger  СССР (Сегодня, 16:45)
  • 0
  •  (0)
online

Вторую игру вдули, но за то как "перестроились"! какие "проникающие передачи"...


--------------------
Спартак Москва!
Регистрация: 11.05.2008 [жалоба]
#1  GPS   (Сегодня, 16:40)
  • 0
  •  (2)
online

Флюгера в топку!


--------------------
#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама