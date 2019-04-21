Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев
11:31
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (6)
Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина (6)
10:52
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (19)
"Как будто Лигу Чемпионов выиграли" - радость "Зенита" после победы над "Краснодаром" (видео) (19)
09:44
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
Полузащитник "Сочи" Песегов стал третьим игроком в истории ФНЛ, забившим прямым ударом с углового (2)
09:19
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (4)
Сергей Семак: "Зенит" доверяет Ракицкому, и он оправдывает доверие. В "Шахтере", наверно, было иначе (4)
09:03
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (23)
Мурад Мусаев: трудно бороться за чемпионство, цель "Краснодара" - попасть в Лигу чемпионов (23)
08:35
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (8)
Геннадий Орлов: Семак закрыл рты скептикам. Я хотел видеть в "Зените" именно такую команду (8)
03:10
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (3)
Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду (3)
Евгений Ловчев: поддерживаю Кононова. "Спартак" стал по-другому играть в атаку
Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев выступил со словами поддержки в адрес главного тренера красно-белых Олега Кононова.
"Несколько слов об Олеге Кононове. У нас часто так: одна-две неудачи — и со всех сторон несётся: "Тренера в отставку!" На днях мне позвонил Валера Рейнгольд. Говорит, что надо вступиться за Олега Кононова. И я с ним согласен. Поэтому хочу поддержать Олега.
При этом я вижу все минусы в игре "Спартака". И не только в игре. Нервозность болельщиков передаётся и тренеру, и команде. На этой неделе я позвонил Олегу, спросил об обстановке. Он сказал, что была встреча с руководством, и там было сказано, что ему доверяют, он продолжает работать.
Многие задаются вопросом, а что вообще Кононов изменил в команде за то время, что работает с ней. Конечно, результаты не те, которые хотелось бы видеть. Но не заметить, например, что "Спартак" по-другому стал играть в атаку, нельзя. Игра перестроилась. Теперь игроки почти каждый пас стараются отдать в глубину, а не поперёк. Тот же Мельгарехо постоянно получает проникающие передачи. И не забивает… Ну вот такой он исполнитель.
Ещё. Мне много приходилось играть в сборной, в том числе у Валерия Васильевича Лобановского. У него люди постоянно отрабатывали подачи с фланга. Сегодня в "Спартаке" я не вижу ни одного человека, способного регулярно и точно подавать в штрафную. В связи с этим вновь вспоминаю Ерёменко, который оказался не нужен "Спартаку" (почему — я уже писал ранее) и в прошлой игре опять показал, как надо подавать.
И всё же я поддерживаю Кононова. Вижу, как он выстраивает игру. Если команда создаёт моменты, они всё равно рано или поздно будут реализованы", — написал Ловчев в своем телеграм-канале.
"Несколько слов об Олеге Кононове. У нас часто так: одна-две неудачи — и со всех сторон несётся: "Тренера в отставку!" На днях мне позвонил Валера Рейнгольд. Говорит, что надо вступиться за Олега Кононова. И я с ним согласен. Поэтому хочу поддержать Олега.
При этом я вижу все минусы в игре "Спартака". И не только в игре. Нервозность болельщиков передаётся и тренеру, и команде. На этой неделе я позвонил Олегу, спросил об обстановке. Он сказал, что была встреча с руководством, и там было сказано, что ему доверяют, он продолжает работать.
Многие задаются вопросом, а что вообще Кононов изменил в команде за то время, что работает с ней. Конечно, результаты не те, которые хотелось бы видеть. Но не заметить, например, что "Спартак" по-другому стал играть в атаку, нельзя. Игра перестроилась. Теперь игроки почти каждый пас стараются отдать в глубину, а не поперёк. Тот же Мельгарехо постоянно получает проникающие передачи. И не забивает… Ну вот такой он исполнитель.
Ещё. Мне много приходилось играть в сборной, в том числе у Валерия Васильевича Лобановского. У него люди постоянно отрабатывали подачи с фланга. Сегодня в "Спартаке" я не вижу ни одного человека, способного регулярно и точно подавать в штрафную. В связи с этим вновь вспоминаю Ерёменко, который оказался не нужен "Спартаку" (почему — я уже писал ранее) и в прошлой игре опять показал, как надо подавать.
И всё же я поддерживаю Кононова. Вижу, как он выстраивает игру. Если команда создаёт моменты, они всё равно рано или поздно будут реализованы", — написал Ловчев в своем телеграм-канале.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.