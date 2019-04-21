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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Дмитрий Тарасов: должны были дожимать ЦСКА

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что его команда должна была дожимать ЦСКА в матче 24-го тура премьер-лиги (1:1).

"Должны были дожимать ЦСКА и выигрывать матч. Джефф говорит, что поскользнулся во время прострела с фланга. Считаю, что мы должны были победить, но ничья так ничья. Болельщики видели, что команда играла с желанием, самоотдачей и хотела добиться победы. Но так бывает. Идем дальше" - цитирует Тарасова пресс-служба клуба.
Теги: Тарасов ЦСКА Локомотив
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