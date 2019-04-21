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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Александр Самедов рассказал, какой футбол ставит Кононов в "Спартаке"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что главный тренер "Спартака" Олег Кононов хочет, чтобы красно-белые играли в комбинационный футбол.

– Что касается "Спартака": понимаете, во что он играет?

– Я вижу какие-то матчи. Я не хочу строить из себя аналитика. Но я видел требования этого тренера (Олега Кононова. – Прим. "СЭ") насчет того, во что хочет играть команда и во что он хочет. Другой вопрос – может, сейчас не все получается. А во что "Спартак" играет сейчас? Я опять же не хочу строить из себя аналитика.

– Вы сказали про требования. Какие?

– Он это озвучивал не раз: играть в комбинационный футбол. И "Краснодар", насколько я помню, играл в этот футбол. Может быть, сейчас эти требования поменялись.

– Чего не хватает "Спартаку" сейчас в игровом плане?

– Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Общаюсь только с Георгием Джикия. Мы не обсуждает внутренние дела команды, у нас много других интересов.

"СЭ"
Теги: Самедов Крылья Советов Кононов Спартак
Сегодня, 17:17
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#4  Sashass   (Сегодня, 18:58)
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online
Болеет за:
«Зенит»
говноклуб может играть только в говнофутбол...ставь-не ставь
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#3  shipbilder   (Сегодня, 18:21)
  • 0
  •  (0)
online

vvsl09,
в общем то согласен
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#2  vvsl09  Камышин (Сегодня, 18:12)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
shipbilder,
Он игрок "КС", зачем вопросы про игру Спартака? Так и отвечал.
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
#1  shipbilder   (Сегодня, 17:43)
  • -3
  •  (3)
online

не знаю,не хочу,не могу-содержательное интервью
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
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