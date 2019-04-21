Россия РПЛ 2018/19 
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

"Спартак" - "Енисей": стартовые составы команд

"Спартак" - "Енисей" объявили составы на матч 24-го тура премьер-лиги.

"Спартак": Максименко - Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон - Гулиев, Фернанду, Зобнин, Мельгарехо - Мелкадзе, Адриану.

Запасные: Терешкин, Поплевченков, Ещенко, Комбаров, Мамин, Гапонов, Глушаков, Ташаев, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Глушенков.

"Енисей": Нестеренко - Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин - Огуде, Сарр - Данченко, Семакин, Савичев - Соболев.

Запасные - Юрченко, Едапин, Рожков, Торбинский, Комолов, Комков, Зотов, Хубулов, Костюков, Кутьин, Саркисов.
Теги: Спартак Енисей
Сегодня, 18:03
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11
(5)
#11  vasiliy   (Сегодня, 19:04)
  • +1
  •  (1)

не худшие у Енисея в запасе 4 игрока основы -это что таварняк в пользу народных так и так вылет а для родной команды плюсик хотя и не оценят stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#10  Thor   (Сегодня, 18:49)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вангую 0:0 ... Весь матч будут вокруг автобуса в штрафной Енисея мяч катать . Но так ничего и не придумают .
Адриано проходит пешком весь матч , Мелкадзе будет бегать но бестолково и бесполезно . Гулиев срубит кого-нибудь и обязательно получит желтую . Мельгарехо эффектно не забьет насколько моментов . Фернандо устанет к 60-й минуте и совершит несколько обрезов . Зобнин будет старателен но незаметен .
Айртон будет пускаться в обводку около своей штрафной . Рассказов будет добросовестно вытаптывать свою бровку , провалов не допустит , но впереди ничего не создаст . Жиго после провалов в прошлых матчах будет внимателен , но Енисей его не сильно потревожит . Джикия будет выбрасываться и прерывать контратаки Енисея , но вместе с тем достаточно рискованно .
У Максименко много работы не будет , но возможно совершит ошибку на ровном месте .


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#9  Nastroenie  Москва (Сегодня, 18:45)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
почему гулиев не в тюряге?

Потому что он не Ваня Иванов, а Аяз, да еще и Гулиев - истинный горец и хозяин Москвы. Извинись за свой тупой вопрос ванька.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#8  капитан Ворони   (Сегодня, 18:36)
  • -2
  •  (6)

Да пох на состав. Алень сольет матч, у него в Спартаке багаж остался, хочет вернуться))))


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жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#7  SPV  Bryansk (Сегодня, 18:35)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
почему гулиев не в тюряге?

Потому что мозгов побольше чем у Коко и К
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#6  Irbis   (Сегодня, 18:22)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Тень отца,
Мозгов нет это диагноз Гулиев намного лучше глушака и ташаева
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#5  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 18:19)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Барселона»
А я не понимаю, почему Игнатов не играет.. Ведь Каррера его хорошо подвёл к основе. Выходил, и хорошо играл..да,не без огрех, но он молодой совсем, ему простительно. Талант-то есть у него, ничуть не хуже Головина мог бы быть.


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#4  ajax1012  Москва (Сегодня, 18:17)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
почему гулиев не в тюряге?


так суда ещё не было
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#3  plast  Спб (Сегодня, 18:13)
  • -2
  •  (12)

почему гулиев не в тюряге?
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#2  igorspartak  Тверь (Сегодня, 18:11)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
алег одумался?презик в запасе


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 18:09)
  • -3
  •  (15)
online

Нахрена Гулиев, почему в запасе Ташаев - зачем его вообще брали? Зоба в центр, Ташаева - на фланг, Гулиева - вообще нахер из клуба


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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