Россия РПЛ 2018/19
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"Спартак" ответил "Енисею": готовимся забрать три очка
"Спартак" в своем официальном твиттере опубликовал фотографию красно-белой свиньи-копилки, ответив на вопрос "Енисея" перед матчем 24-го тура премьер-лиги.
- Эй, "Спартак", а где ваш мини-пиг? - спросили красноярцы, выложив фото игрушечного льва в клубной символике.
- Мы на месте! Готовимся забрать в копилку три очка, - ответили в "Спартаке".
- Эй, "Спартак", а где ваш мини-пиг? - спросили красноярцы, выложив фото игрушечного льва в клубной символике.
- Мы на месте! Готовимся забрать в копилку три очка, - ответили в "Спартаке".
Мы на месте! Готовимся забрать в копилку три очка? pic.twitter.com/Btz02eVNDf— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) April 21, 2019
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