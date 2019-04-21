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Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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"Спартак" ответил "Енисею": готовимся забрать три очка

"Спартак" в своем официальном твиттере опубликовал фотографию красно-белой свиньи-копилки, ответив на вопрос "Енисея" перед матчем 24-го тура премьер-лиги.

- Эй, "Спартак", а где ваш мини-пиг? - спросили красноярцы, выложив фото игрушечного льва в клубной символике.

- Мы на месте! Готовимся забрать в копилку три очка, - ответили в "Спартаке".

Теги: Спартак Енисей
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#1  оптимист  чебоксары (Сегодня, 18:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Спартак - стена !
Выиграет или проиграет, всё равно с места не сдвинется
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
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