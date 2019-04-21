"Спартак" ответил "Енисею": готовимся забрать три очка

Мы на месте! Готовимся забрать в копилку три очка? pic.twitter.com/Btz02eVNDf — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) April 21, 2019

"Спартак" в своем официальном твиттере опубликовал фотографию красно-белой свиньи-копилки, ответив на вопрос "Енисея" перед матчем 24-го тура премьер-лиги.- Эй, "Спартак", а где ваш мини-пиг? - спросили красноярцы, выложив фото игрушечного льва в клубной символике.- Мы на месте! Готовимся забрать в копилку три очка, - ответили в "Спартаке".